Mauvaise nouvelle pour l’ASSE : le défenseur portugais Chico Lamba a dû être opéré et va manquer plusieurs semaines de compétition.

Le site Evect vient d’annoncer une mauvaise nouvelle pour l’ASSE et son entraîneur, Eirik Horneland. Victime d’un souci à l’adducteur depuis quelque temps, Chico Lamba s’est fait opérer pendant la trêve internationale et va manquer plusieurs semaines de compétition. Le club n’a pas encore officiellement communiqué sur la durée de l’indisponibilité du défenseur central portugais.

A Montpellier, c’est Appiah qui l’avait remplacé

Arrivé dans le Forez cet été après avoir enchaîné la saison 2024-25 avec son ancien club, Arouca, et l’Euro Espoirs avec le Portugal, Chico Lamba a été titularisé à chacune des neuf premières journées par Eirik Horneland. Même s’il n’a que 22 ans, son corps a fini par lui faire payer cette accumulation de matches. L’entraîneur de l’ASSE l’a sorti à la mi-temps du match à Montpellier (2-0), juste avant la trêve internationale, en expliquant qu’il s’agissait d’un principe de précaution.

Le problème était finalement plus important. L’absence de Chico Lamba va contraindre Eirik Horneland à bricoler car, lors des neuf journées, il a systématiquement été associé à Mickaël Nadé. A la Mosson, c’est Dennis Appiah qui a pris sa place…