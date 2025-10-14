Fortement valorisés au cours du dernier mercato d’été, ce qui a freiné leur départ de l’AS Saint-Étienne, Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili ont vu leur cote baisser en Ligue 2.

Le mercato est encore loin mais les projections sont déjà bel et bien là. La faute à Lucas Stassin, qui a relancé l’hypothèse d’un départ de l’ASSE cet hiver la semaine dernière dans la presse belge. L’attaquant des Verts, qui se sent bien à Saint-Étienne, n’écarte pas cette possibilité pour franchir un cap en carrière et être plus visible en vue de la Coupe du Monde 2026.

Justement, le site Transfermarkt a remis à jour la valeur des joueurs stéphanois pendant la trêve et Stassin, dont la cote avait explosé depuis son arrivée – 6 M€ à sa signature, 7 M€ le 24 mars 2025, et un pic à 18 millions d’euros le 3 juin – l’a vue baisser tout d’un coup. Cet été, plusieurs clubs européens avaient tenté de le recruter, avançant des offres proches des estimations du marché. Mais les dirigeants de l’ASSE réclamaient davantage, freinant toute conclusion.

Les valeurs de Stassin et de Davitashvili à la baisse

La dernière mise à jour de Transfermarkt apporte un souffle nouveau : la cote de Stassin recule de 2 millions, le fixant désormais à 16 millions. Une baisse liée à la descente du club en Ligue 2, mais qui reste historique pour un joueur évoluant dans la deuxième division. Cela pourrait être un argument de plus pour un club potentiellement intéressé en janvier…

Zuriko Davitashvili, dont le départ a aussi été longtemps évoqué cet été, n’échappe pas à cette tendance : sa valeur est passée de de 10 à 9 millions d’euros. Une diminution moins spectaculaire, mais qui confirme que l’hiver pourrait être l’occasion de partir à des conditions financières plus raisonnables.