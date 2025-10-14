ASSE – Le Mans : une première surprise en vue dans le onze des Verts ?

L’AS Saint-Étienne aborde les prochaines semaines avec une confiance retrouvée, portée par sa place de co-leader en Ligue 2. Si le bilan actuel force le respect, la défense stéphanoise doit composer avec de nouveaux défis, imposant au staff un vrai tour de force tactique juste avant la trêve hivernale.

Un secteur défensif sous tension malgré les succès

Les Verts affichent une dynamique remarquable, alignant six victoires en huit rencontres. Leur puissance offensive, incarnée par le duo Stassin–Davitashvili, fait trembler les défenses, et c’est bien là que l’ASSE puise l’essentiel de sa réussite récente.

Pourtant, derrière ce souffle positif, la solidité défensive reste le talon d’Achille du collectif, malgré les renforts estivaux et une organisation globalement améliorée.

Des absences majeures compliquent l’équation

Le secteur défensif stéphanois fait aujourd’hui face à la perte simultanée de deux cadres : Chico Lamba sur blessure (adducteurs) et Maxime Bernauer, suspendu après que l’arbitre l’a exclu face à Guingamp. Une double absence qui force Eirik Horneland à revoir ses plans dès la réception du Mans, puis lors du déplacement à Annecy.

Privé de son duo titulaire, le coach norvégien est contraint d’activer rapidement la polyvalence de son effectif. Après la lourde sanction de Maxime Bernauer après son expulsion contre Guingamp, l’ASSE aborde une séquence sous haute pression.

Joao Ferreira, la solution surprise pour Eirik Horneland

Face à ce casse-tête, Peuple Vert indique à juste titre que l’option la plus crédible s’appelle Joao Ferreira. Recruté cet été pour occuper le couloir droit, le jeune Portugais a déjà été testé dans l’axe avec réussite lors de la victoire contre Montpellier. Sa taille (1,85 m), son intelligence tactique et son bagage européen offrent une alternative solide au staff vert.

À 22 ans, Ferreira se prépare à s’imposer dans le cœur de la défense, en attendant le retour de Lamba et Bernauer. Sa prestation précédente laisse penser qu’il possède les atouts pour équilibrer une arrière-garde sous tension.

Options internes : quelles alternatives possibles ?

Derrière ce choix principal, les solutions se font rares. Axel Dodote, encore non professionnel, ne s’est pas encore imposé dans le groupe. Dylan Batubinsika, également défenseur central de métier, reste écarté des plans tactiques et pourrait voir sa situation évoluer… ou pas.

En l’état, la réorganisation défensive s’articule donc d’abord autour de la polyvalence des dernières recrues, véritable levier pour maintenir la cohésion défensive durant cette séquence délicate.

Huit matches cruciaux avant le mercato d’hiver

L’ASSE doit composer avec ces incertitudes pendant encore huit rencontres, une séquence charnière qui pourrait peser lourd dans la course à la montée. Résister collectivement et rester solide derrière sera essentiel pour ne pas gâcher la dynamique offensive ni hypothéquer la première partie de saison.

Avec ce défi inédit, les Verts jouent non seulement leur place parmi les favoris mais aussi leur capacité à s’adapter dans l’adversité. Suivre l’évolution de la défense stéphanoise lors des prochains rendez-vous permettra de savoir si ce repositionnement inattendu s’inscrit dans la durée. Pour approfondir le profil du vice-capitaine, le parcours de Maxime Bernauer offre un éclairage utile sur les ressources du secteur défensif.