Présent ce week-end à Lyon pour le prestigieux Festival Lumière, Kad Merad n’a pas seulement brillé par sa présentation du film culte « Apocalypse Now ». L’acteur a surtout enflammé la région… en déclarant sa flamme à l’AS Saint-Étienne en plein territoire ennemi !

Invité d’honneur du Festival, Kad Merad a pris le temps de répondre aux questions du quotidien régional Le Progrès. Après quelques mots flatteurs sur la gastronomie et l’accueil lyonnais, le comédien star a lâché une petite phrase qui a fait trembler toute la capitale des Gaules.

« Ce que j’aime de Lyon ? J’aime bien les Lyonnais, a-t-il confié au quotidien régional. Je ne connais pas très bien Lyon mais à chaque fois que je viens je mange très bien, j’aime la gastronomie, les bouchons. J’aime bien que vous ne soyez pas très loin de Saint-Étienne. J’ai grandi dans la région. Je suis un Vert, mais il ne faut pas le dire ici. »

Une sortie osée, presque héroïque, pour celui qui a grandi à Balbigny, dans la Loire, à mi-chemin entre Lyon et Saint-Étienne. En lançant ce clin d’œil aux Verts en plein fief lyonnais, Kad Merad a fait chavirer le cœur des supporters stéphanois… tout en faisant grincer quelques dents du côté de Gerland et de Décines.

Il faut dire que la rivalité entre les deux clubs reste l’une des plus électriques du football français. Et même si les destins récents de l’ASSE et de l’OL diffèrent, l’attachement des supporters reste intact. Merad, lui, n’a pas hésité à rappeler ses racines et son amour éternel pour les Verts, quitte à provoquer un petit séisme au Festival Lumière.