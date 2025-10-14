Lucas Stassin a été élu joueur du mois de septembre en Ligue 2 grâce aux votes des supporters de l’ASSE.

C’était attendu, ça vient d’être confirmé : Lucas Stassin a été le meilleur joueur du mois de septembre en Ligue 2. L’attaquant de l’ASSE a inscrit quatre buts et délivré une passe décisive en quatre matches. L’UNFP vient d’annoncer son sacre. Un sacre attendu puisque ce sont les supporters qui devaient voter. Opposé à trois joueurs de l’ESTAC, le Vert a donc pu compter sur le soutien inconditionnel du peuple vert pour décrocher ce trophée.

Son avenir est au centre des débats

Pendant cette trêve internationale, Lucas Stassin a beaucoup fait parler de lui puisque son avenir a une nouvelle fois été mis sur la table. Interrogé par des médias de son pays, l’attaquant n’a pas fermé la porte à un départ en janvier, lui qui dit se sentir bien à Saint-Etienne mais avoir besoin d’un challenge plus relevé pour espérer participer à la Coupe du monde 2026. Le Stade Rennais, notamment, s’intéresserait à lui pour janvier.

En attendant, Lucas Stassin a donc remporté un trophée et continue de faire ce qu’il fait de mieux, à savoir marquer des buts.