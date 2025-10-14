En plus de Mahmoud Jaber, un autre joueur de l’ASSE, Strahinja Stojkovic, a quitté sa sélection prématurément. On ne connaît pas encore la raison.

Si le Forez pensait être trop bien caché pour être frappé par le virus FIFA, il va devoir revoir sa position ! En effet, deux de ses internationaux ont dû rentrer prématurément en raison de soucis ! Pour Mahmoud Jaber, ce n’est finalement pas grave. Le milieu israélien est allé en sélection pour faire constater sa blessure avant de suivre des soins à Saint-Etienne. Il s’entraîne aujourd’hui presque normalement, ce qui laisse à penser qu’il pourrait jouer contre Le Mans samedi. Mais quid de Strahinja Stojkovic ?

Il n’est pas (ou plus) blessé

Selon Evect, le jeune latéral droit serbe est revenu prématurément dans le Forez. Convoqué avec les U19 de son pays pour une double confrontation face à la Russie, il n’a pris part qu’au premier match, remporté 3-2 vendredi. Durant le week-end, il est rentré à Saint-Etienne et a participé, selon le média, à la séance collective de lundi. Et ce alors que les U19 serbes jouaient ce mardi le deuxième match face à la Russie (perdu 1-4). Pourquoi a-t-il quitté précocement sa sélection ? Evect ne le sait pas.

Mais le fait qu’il ait participé à la séance collective de lundi laisse à penser que s’il avait un pépin, celui-ci est déjà de l’histoire ancienne. Une bonne nouvelle pour Eirik Horneland, qui pourrait être contraint d’aligner Dennis Appiah dans l’axe après l’opération de Chico Lamba.