Ousmane Dembélé voudrait être augmenté après son Ballon d’Or mais le PSG s’y refuse. Et Daniel Riolo est d’accord avec ça. D’ailleurs, il a un argument imparable.

Mercredi, L’Equipe a révélé qu’il y avait de petites tensions entre le PSG et Ousmane Dembélé. Le club de la capitale souhaiterait prolonger sa star, sous contrat jusqu’en 2028, mais celle-ci réclame une augmentation salariale conséquente. Entre son incroyable deuxième partie de saison 2024-25 qui a permis à Paris de remporter la Champions League et son Ballon d’Or, Dembélé estime qu’il mérite un effort de son club au niveau financier.

« Neves, Vitinha, Hakimi peuvent demander la même chose »

Mais le PSG n’est pas d’accord et les négociations sont pour le moment dans une impasse. Sur RMC, Daniel Riolo a apporté son soutien à la direction parisienne en avançant cet argument : « L’argument de la performance ne peut pas concerner que Dembélé. Neves, Vitinha, Hakimi peuvent demander la même chose dans ce cas. Le club ne s’en sort plus comme ça ». C’est l’une des raisons que le PSG a avancé pour repousser la demande de Dembélé : les triomphes de la saison passée étaient avant tout collectifs, l’attaquant n’a fait qu’en profiter à titre individuel.

Il semblerait en tout cas qu’on tienne là le feuilleton des prochains mois au PSG. Car quand Ousmane Dembélé a décidé quelque chose, ses clubs remportent rarement le bras-de-fer ! Le Stade Rennais et le Borussia Dortmund ont fini par le laisser partir, le FC Barcelone aussi, même s’il pensait avoir remporté la bataille après l’avoir prolongé six mois plus tôt…