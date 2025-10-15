Paixao fait une déclaration d’amour à l’OM
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

En plus de son salaire, un autre coup dur pousse Dembélé loin du PSG

Ousmane Dembélé à sa sortie du terrain lors de TFC-PSG.
Raphaël Nouet
15 octobre 2025

L’idylle entre la France et Ousmane Dembélé est déjà terminée ! En plus de sa demande d’augmentation qui devrait être rejetée par le PSG, l’ailier a vu un tribunal condamner sa mère à payer des impôts sur un don effectué en 2017.

Pour la deuxième journée de suite, les nouvelles ne sont pas bonnes concernant Ousmane Dembélé. Et elles pourraient lui donner envie de repartir à l’étranger en fin de saison. La première, c’est bien sûr cette demande d’augmentation que le PSG ne devrait pas lui accorder. Ou alors, beaucoup moins que ce que le Ballon d’Or 2025 voudrait. Selon L’Equipe, Dembélé et son entourage estiment qu’après une saison 2024-25 aussi exceptionnelle, il mériterait des émoluments nettement revus à la hausse. Mais le club de la capitale n’aurait aucune envie de retomber dans ses travers passés. Premier accroc.

Un cadeau d’anniversaire… six mois après

Le second est arrivé de Rennes ce mercredi. Le tribunal administratif a étudié une plainte de la mère d’Ousmane Dembélé concernant une taxation subie en 2017 après un don de 200.000€ de son fils. Sa défense était qu’il s’agissait d’un cadeau pour ses 40 ans. Mais le rapporteur public a rétorqué que son anniversaire avait eu lieu six mois plus tôt et qu’il s’agissait davantage d’un « cadeau de Noël ». En outre, an tant que salariée de la société gérant l’image d’Ousmane Dembélé, elle ne pouvait pas bénéficier d’un tel traitement. Enfin, le fait que ce virement ait été effectué sur un compte espagnol non déclaré valide la thèse d’un don qui devait effectivement être taxé.

La décision devrait être rendue d’ici trois semaines mais, vu les arguments des deux camps, elle ne fait pas trop de doute. Après six mois de rêve pour débuter 2025, Ousmane Dembélé en vit six plus compliqués, entre ses blessures, ses demandes d’augmentation rejetées et ce procès en passe d’être perdu…

Ligue 1PSG
#A la une

Les plus lus

Igor Paixao célébrant son but lors de Metz-OM.
Ligue 1...

Paixao fait une déclaration d’amour à l’OM

Par Raphaël Nouet
Ousmane Dembélé à sa sortie du terrain lors de TFC-PSG.
Ligue 1...

En plus de son salaire, un autre coup dur pousse Dembélé loin du PSG

Par Raphaël Nouet
Antoine Griezmann et Kylian Mbappé lors du match France-Italie.
Liga...

Mbappé a trouvé son Griezmann au Real Madrid

Par Raphaël Nouet
Lamine Yamal posant avec le trophée du Golden Boy 2024.
Liga...

Les 25 nominés pour le Golden Boy 2025 sont tombés

Par Raphaël Nouet
Amine Gouiri au moment de sa sortie sur civière, lors d'Algérie-Ouganda.
Ligue 1...

OM : c’est officiel pour Gouiri mais…

Par Raphaël Nouet
Mahmoud Jaber lors du match de l'ASSE à Amiens.
ASSE...

ASSE : bonne nouvelle confirmée pour Jaber !

Par Raphaël Nouet
Tyler Morton applaudissant les supporters de l'OL après la défaite face au TFC.
Ligue 1...

OL : le Groupama meilleur qu’Anfield, Tyler Morton a osé !

Par Raphaël Nouet
Robin Risser lors du match du RC Lens à Auxerre.
Ligue 1...

RC Lens : après sa boulette avec les Espoirs, Risser trouve un réconfort inattendu

Par Raphaël Nouet
Vinicius Jr lors d'un match du Real Madrid.
Liga...

Real Madrid : l’incroyable raison derrière les ennuis judiciaires de Vinicius Jr

Par Raphaël Nouet
Dayot Upamecano lors du match de l'équipe de France en Islande.
FC Barcelone...

Le Real Madrid et le FC Barcelone bataillent pour un international tricolore

Par Raphaël Nouet
Le président de l'OM, Pablo Longoria, en compagnie de son directeur général, Alessandro Antonello.
Ligue 1...

OM : le plan ambitieux de Longoria pour 2030

Par Raphaël Nouet
Lamine Yamal mimant son couronnement après un but.
FC Barcelone...

PSG Mercato : le salaire injouable de Lamine Yamal au FC Barcelone

Par Raphaël Nouet
Luis Castro énervé après une action ratée d'un joueur du FC Nantes.
FC Nantes...

FC Nantes : énorme coup dur, un titulaire absent jusqu’en novembre !

Par Raphaël Nouet
Enzo Bardeli (Dunkerque)
ASSE...

ASSE Mercato : pourquoi Bardeli est la recrue qu’il manque aux Verts d’Horneland

Par Bastien Aubert
Neal Maupay (OM)
Mercato...

RC Lens Mercato : un coup de pouce décisif de l’OM pour Maupay ? 

Par Bastien Aubert
Maxwel Cornet (Genoa)
Mercato...

OL Mercato : un ancien buteur s’offre à Lyon, Fonseca lui met un stop !

Par Bastien Aubert
Leonardo Balerdi
Ligue 1...

OM : Balerdi au sommet de son art, la preuve est grandiose !

Par Bastien Aubert
Willian Pacho
Mercato...

Mercato : après Vitinha, le Real Madrid fonce sur un leader de l’ombre du PSG

Par Bastien Aubert
Pierre Ekwah (ASSE)
ASSE...

ASSE : 5 Verts dans l’équipe type de la Ligue 2, un 6e au mercato hivernal ?

Par Bastien Aubert
Nasser Al-Khelaifi (PSG)
FC Barcelone...

FC Barcelone Mercato : une immense star du Barça a mis un stop humiliant au PSG !

Par Bastien Aubert
Ansu Fati (AS Monaco)
AS Monaco...

FC Barcelone Mercato : coup de tonnerre pour l’avenir d’Ansu Fati à Monaco !

Par Bastien Aubert
L'entraîneur du FC Nantes, Luis Castro.
FC Nantes...

FC Nantes : terrible nouvelle pour le mercato et l’avenir de Castro !

Par Bastien Aubert
Francois-Henri Pinault (Stade Rennais)
Ligue 1...

Revue de presse : les Pinault ont une autre priorité qu’Habib Beye au Stade Rennais

Par Bastien Aubert
Deiver Machado (RC Lens)
Ligue 1...

RC Lens : un joker surprise pour Pierre Sage !

Par Bastien Aubert

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet