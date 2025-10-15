L’idylle entre la France et Ousmane Dembélé est déjà terminée ! En plus de sa demande d’augmentation qui devrait être rejetée par le PSG, l’ailier a vu un tribunal condamner sa mère à payer des impôts sur un don effectué en 2017.

Pour la deuxième journée de suite, les nouvelles ne sont pas bonnes concernant Ousmane Dembélé. Et elles pourraient lui donner envie de repartir à l’étranger en fin de saison. La première, c’est bien sûr cette demande d’augmentation que le PSG ne devrait pas lui accorder. Ou alors, beaucoup moins que ce que le Ballon d’Or 2025 voudrait. Selon L’Equipe, Dembélé et son entourage estiment qu’après une saison 2024-25 aussi exceptionnelle, il mériterait des émoluments nettement revus à la hausse. Mais le club de la capitale n’aurait aucune envie de retomber dans ses travers passés. Premier accroc.

Un cadeau d’anniversaire… six mois après

Le second est arrivé de Rennes ce mercredi. Le tribunal administratif a étudié une plainte de la mère d’Ousmane Dembélé concernant une taxation subie en 2017 après un don de 200.000€ de son fils. Sa défense était qu’il s’agissait d’un cadeau pour ses 40 ans. Mais le rapporteur public a rétorqué que son anniversaire avait eu lieu six mois plus tôt et qu’il s’agissait davantage d’un « cadeau de Noël ». En outre, an tant que salariée de la société gérant l’image d’Ousmane Dembélé, elle ne pouvait pas bénéficier d’un tel traitement. Enfin, le fait que ce virement ait été effectué sur un compte espagnol non déclaré valide la thèse d’un don qui devait effectivement être taxé.

La décision devrait être rendue d’ici trois semaines mais, vu les arguments des deux camps, elle ne fait pas trop de doute. Après six mois de rêve pour débuter 2025, Ousmane Dembélé en vit six plus compliqués, entre ses blessures, ses demandes d’augmentation rejetées et ce procès en passe d’être perdu…