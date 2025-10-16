Toujours aussi imprévisible en dehors des terrains, Neymar s’est encore retrouvé au cœur d’une polémique au Brésil. Le joueur de Santos aurait récemment tenté de faire connaissance avec la volleyeuse Key Alves, star des réseaux sociaux et ancienne participante de Big Brother Brasil. Mais la discussion aurait très vite dérapé…

Neymar tente sa chance

Selon la presse people brésilienne, Neymar aurait contacté Key Alves sur Instagram pour sympathiser. Flattée, la volleyeuse aurait accepté de discuter et même d’envisager un rendez-vous. Jusque-là, rien d’anormal pour le crack auriverde, réputé pour son charisme et son goût pour la fête.

Une proposition qui fait tout capoter

Mais d’après le média TV Foco, la conversation aurait pris une tournure inattendue. L’échange aurait tourné court après une proposition jugée « surprenante » par la sportive : Celle d’un plan à trois avec sa soeur jumelle, qui aurait aussitôt mis fin à toute discussion.