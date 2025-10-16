Habib Beye vit-il déjà ses dernières semaines sur le banc du Stade Rennais ? Entre tensions en interne, désaveu de certains cadres et pression médiatique grandissante, le technicien sénégalais semble plus que jamais fragilisé. Alors que les résultats tardent à convaincre, la question se pose avec insistance : son avenir est-il déjà décidé en coulisses ? Nos journalistes en débattent.

Oui

« L’avenir d’Habib Beye au Stade Rennais est déjà scellé. Malgré son arrivée avec l’image d’un coach moderne et charismatique, il n’a jamais réussi à s’imposer en interne. Les tensions avec le directeur général Arnaud Pouille, marquées par des désaccords répétés sur le recrutement et la gestion du vestiaire, ont définitivement brisé la confiance. Pire encore, plusieurs cadres du vestiaire, comme Brice Samba ou Seko Fofana, ne le suivent plus, un signe clair que le vestiaire lui échappe. Dans un tel contexte, il ne fait aucun doute que le club se prépare déjà à tourner la page, d’autant que Pouille rêve depuis longtemps de faire venir Franck Haise. La pression médiatique, intense et constante, ne laisse aucune marge d’erreur à Beye : chaque décision est une épreuve, chaque match un possible couperet. À moins d’un miracle sur le terrain, son départ n’est plus une question de “si”, mais de “quand”. »



Louis CHRESTIAN

Je ne pense pas

« Je n’ai aucune certitude et aucune source interne pour orienter mon opinion mais il me semble que tout le monde, au Stade Rennais, souhaiterait un peu plus de stabilité. La saison dernière a été très compliquée à ce niveau avec trois entraîneurs (Stéphan, Sampaoli, Beye), un nouveau directeur général (Arnaud Pouille), un directeur sportif parti aussi vite qu’il était arrivé (Frederic Massara)… Ces changements permanents ne sont bons pour personne, que ce soit pour les joueurs qui sont désarçonnés par des consignes différentes d’un coach à l’autre ou les finances puisqu’il faut régler à chaque fois des indemnités de départ. Ce n’est pas non plus bon pour l’image, et donc pour le recrutement car quel joueur a envie de signer dans un club instable ?

La famille Pinault doit donc avoir envie de stabilité et même si elle n’est pas satisfaite – comme tout le monde ! – des dix premiers mois d’Habib Beye, elle doit vouloir laisser sa chance à un entraîneur dont les principes sont intéressants et le potentiel élevé. Je ne crois donc pas que ce soit joué pour l’avenir du technicien et je pense qu’en cas de résultats positifs contre Auxerre et Nice au Roazhon Park lors des prochains matches, il pourra continuer sa mission. »

Raphaël NOUET