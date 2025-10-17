Jeudi soir, le FC Annecy a annoncé que sa billetterie en ligne était hors service car trop de monde s’était connecté en même temps suite à l’ouverture de la vente de places pour le match contre l’ASSE.

Depuis le début de saison, malgré la relégation en Ligue 2, le Chaudron ne désemplit pas. Ils seront encore plus de 30.000 à garnir Geoffroy-Guichard samedi pour la réception du Mans. Cela fait un an et demi que l’enceinte forézienne n’a plus connu une affluence inférieure à cette barre. Les Verts étaient alors encore en Ligue 2. Mais il n’y a pas qu’à domicile que le peuple vert se distingue ! A l’extérieur aussi, il fait très fort !

Encore une invasion stéphanoise à l’extérieur ?

A Laval (3-3), Boulogne (1-0), Clermont (2-1) ou encore Amiens (1-0), l’invasion stéphanoise dans toutes les tribunes a été impressionnante. Il devrait en être de même en Savoie le 25 octobre…