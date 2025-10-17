ASSE : la Ligue 1, l’Europe, Stassin… Huss Fahmy lâche ses vérités
OM – PSG : Qui est le meilleur entre Mason Greenwood et Bradley Barcola ? 

Louis Chrestian
17 octobre 2025

Deux jeunes talents explosent en Ligue 1, chacun dans un géant du football français. D’un côté Mason Greenwood, la pépite retrouvée de l’OM. De l’autre, Bradley Barcola, le joyau en pleine progression du PSG. Mais lequel des deux a vraiment le plus de potentiel ?

« Mason Greenwood a plus de talent pur que Bradley Barcola »

Mason Greenwood a plus de talent pur que Bradley Barcola, et ça saute aux yeux. Techniquement, le joueur de l’OM est plus complet, capable de jouer des deux pieds, de finir dans toutes les positions, et de faire la différence individuellement à n’importe quel moment. S’il n’avait pas connu ses déboires extra-sportifs, Greenwood ne serait probablement jamais venu à Marseille. Il aurait pu jouer dans n’importe quel top club européen, voire même au PSG. C’est dire le niveau de base du joueur.
De son côté, Bradley Barcola reste un excellent joueur de ballon, intelligent dans ses déplacements, très juste techniquement, et parfaitement intégré au collectif parisien. Mais là où il pêche encore, c’est dans la finition un domaine où Greenwood, lui, excelle naturellement.
Alors oui, Barcola a de l’avenir, et son profil plaît à Luis Enrique pour sa générosité et sa polyvalence.
Mais si Mason Greenwood retrouve 100 % de ses moyens physiques et mentaux, il possède un plafond beaucoup plus haut, un potentiel digne des plus grands.

Louis CHRESTIAN

Bradley Barcola

« Bien sûr, je comprends l’enthousiasme autour de Mason Greenwood, mais il est important de souligner que Bradley Barcola est un joueur exceptionnel qui mérite une reconnaissance égale, voire supérieure, pour son potentiel et ses performances. Depuis son arrivée au PSG, Barcola totalise 29 buts et 32 passes décisives en 112 matchs. Il a également été décisif lors de la finale de la Ligue des champions, sur sa passe décisive pour Mayulu lors du 5-0.

Sous la direction de Luis Enrique, il a apporté sa créativité, sa générosité et sa capacité à créer des occasions pour ses coéquipiers. Sa vision du jeu et son intelligence tactique en font un atout précieux pour le PSG. À 23 ans, je pense que Barcola a une marge de progression supérieure à celle de Greenwood.

Cette saison, il a déjà inscrit 3 buts en 6 matchs, avec notamment un très joli doublé contre le RC Lens. A contrario, il est vrai que son match à Lille n’a vraiment pas été bon. Je suis aussi d’accord pour dire que Barcola pêche dans la finition. Mais, à l’image d’un Dembélé, s’il arrive à gommer ses lacunes dans ce domaine, il peut devenir un joueur encore plus important. De là à suivre la trajectoire de son coéquipier en remportant un Ballon d’Or dans le futur ? Le rêve est permis ! ».

William TERTRIN

