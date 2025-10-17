C’est désormais officiel : Hans Hateboer est prêté par le Stade Rennais à l’OL jusqu’à la fin de la saison.

L’Olympique Lyonnais a officialisé ce vendredi l’arrivée de Hans Hateboer en prêt jusqu’à la fin de la saison. Le défenseur néerlandais de 31 ans, international à 13 reprises, rejoint le club en qualité de joker, une procédure permettant aux clubs français de recruter un joueur supplémentaire hors période de transferts, à condition qu’il évolue déjà en France.

Un renfort d’expérience pour la défense lyonnaise

Formé au FC Groningue, Hateboer a marqué sa carrière à l’Atalanta Bergame, où il a disputé 225 matchs et inscrit 12 buts entre 2017 et 2024. Sous la direction de Gian Piero Gasperini, il a notamment remporté la Ligue Europa en 2024. En août 2024, il a rejoint le Stade Rennais, où il n’a joué que 22 minutes cette saison, n’apparaissant qu’à une seule reprise en Ligue 1.

Polyvalent, Hateboer peut évoluer en tant que défenseur central ou latéral droit. Cette flexibilité répond aux besoins de l’entraîneur Paulo Fonseca, qui cherchait un renfort défensif suite aux absences de Maitland-Niles et aux convocations de Mata et Niakhaté pour la Coupe d’Afrique des Nations à partir de mi-décembre.

Un prêt stratégique pour l’OL

Ce prêt gratuit, avec prise en charge totale du salaire du joueur par l’OL, permet au club lyonnais de renforcer son secteur défensif sans engagement financier à long terme. Cette opération s’inscrit dans une stratégie de renforcement ponctuel, avec l’objectif de maintenir la compétitivité de l’équipe jusqu’à la fin de la saison.

L’arrivée de Hans Hateboer à l’Olympique Lyonnais apporte une dimension supplémentaire à la défense lyonnaise, alliant expérience et polyvalence. Les supporters attendent désormais de voir comment ce renfort influencera les performances de l’équipe dans les prochaines semaines.