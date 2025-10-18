Ce soir, pour la 10e journée de Ligue 2, l’ASSE accueille à 20h Le Mans à Geoffroy-Guichard. L’entraîneur des Verts, Eirik Horneland, vient de dévoiler son onze de départ.

Au lendemain de la victoire de Troyes sur Bastia (1-0), l’ASSE est dans l’obligation de s’imposer face au promu manceau pour rester au contact de l’ESTAC. Les Aubois ont trois points d’avance et le Pau FC un seul après son nul à Grenoble (1-1). Douzième du classement, le MUC ne se présente pas dans le Chaudron en victime expiatoire. Il a parfois été épatant cette saison (comme lors du 3-3 à Guingamp) et il ne le faudra pas le prendre par dessus la jambe. Eirik Horneland vient de communiquer son onze de départ et l’on sait désormais comment il a remplacé Chico Lamba, absent pour plusieurs semaines, en défense centrale. C’est bien Ferreira qui glisse dans l’axe, mais c’est Maçon qui passe latéral droit, pas Appiah.

ASSE : Larsonneur – Maçon, Ferreira, Nadé, Annan – Jaber, Tardieu, Miladinovic – Boakye, Stassin, Davitashvili.