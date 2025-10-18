Après Guingamp, c’est au tour du Mans de venir s’imposer à Geoffroy-Guichard (3-2) face à une ASSE dont les carences défensives sont trop importantes.

On pensait, après la victoire à Montpellier (2-0) avant la trêve internationale, que le revers à domicile contre Guingamp (2-3) était oublié pour les Verts. Erreur. Ce soir, le Mans a mis à jour les lacunes défensives de l’équipe d’Eirik Horneland, mise au supplice à quasiment chaque attaque du promu. Celui-ci a joué crânement sa chance et aurait même pu s’imposer plus largement car le pénalty transformé par Tardieu en fin de partie était imaginaire.

Un jeu pas au niveau du standing de cette équipe

Le Mans avait bien étudié le jeu stéphanois. Et notamment les difficultés d’Annan dans le couloir gauche. C’est par là que les Sarthois sont passés le plus souvent. Il y a aussi le fait de jouer rapidement dans les trente derniers mètres foréziens. La défense stéphanoise est lourde et a beaucoup de mal face aux éléments vifs. Depuis le début de la saison, tout le monde s’est attardé sur le potentiel offensif de cette équipe mais, défensivement, il y a un réel problème.

Avec ces deux défaites à domicile contre des formations de milieu de tableau, l’ASSE d’Eirik Horneland a étalé ses limites au grand jour. Elle termine cette 10e journée sur la troisième marche du podium qui, en fin de saison, envoie en play-off. Clairement l’ambition de Kilmer Sports. Être à trois points de Troyes et un de Pau ne correspond pas au standing des Verts. Horneland va devoir changer des choses, et vite !