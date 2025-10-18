L’entraîneur de l’ASSE, Eirik Horneland, a confié être inquiet après le deuxième revers consécutif de son équipe à domicile, cette fois face au Mans (2-3).

Eirik Horneland n’avait pas perdu le sourire au moment de se présenter devant les journalistes de beIN, après la défaite de son équipe contre Le Mans (2-3). Mais l’entraîneur de l’ASSE a partagé son inquiétude de voir une équipe désunie face à un promu. Il a également constaté qu’elle ne rentrait pas bien dans ses matches et qu’elle a tendance à rater des occasions dans les moments charnières de ses rencontres.

« Bien sûr que je suis inquiet ! »

« Les deux équipes ont bien joué même s’il y a eu des soucis individuels. L’équipe n’était pas assez unie et c’est ce qui a fait la différence. Ca fait mal car on n’a pas joué comme habituellement. On a perdu le contrôle de la balle sur des moments-clés. Certains joueurs ont manqué des opportunités décivises, comme Stassin et Davitashvili. La clef, c’est de mieux commencer les matches. Bien sûr que je suis inquiet car ça fait deux matches d’affilée à domicile qu’on perd. On a les talents qu’il faut dans l’équipe pour gagner donc c’est sûr que c’est inquiétant. »

Un entraîneur qui avoue son inquiétude confesse, en un sens, qu’il n’a pas la clef aux problèmes de son équipe. Et c’est peut-être le plus problématique dans la situation des Verts…