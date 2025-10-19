ASSE – L’analyse de Laurent Hess : « L’argent ne fait pas tout »
Laurent Hess
19 octobre 2025

Malgré le plus gros budget de la L2 et son Mercato estival à 25 M€, l’ASSE s’est inclinée samedi soir à domicile face au promu manceau (2-3). Un deuxième revers de rang dans le Chaudron qui fait tâche. Et demande une remise en question à tous les niveaux.

L’ASSE avait bien réagi après sa première défaite de la saison face à Guingamp (2-3) en allant s’imposer à Montpellier (2-0), non sans une certaine réussite. Mais après quinze jours de trêve internationale, elle a à nouveau chuté à domicile, devant 33 000 spectateurs, battue par Le Mans (2-3). Les Verts ont inscrit leurs deux buts sur des coups de pied arrêtés, tous les deux par Tardieu, sur un superbe coup franc puis sur un penalty généreusement accordé à Stassin. Mais dans le jeu, hormis une occasion vendangée par Davitashvili d’entrée de jeu et une frappe de Miladinovic sur le poteau en début de deuxième mi-temps, les protégés d’Eirik Horneland n’ont rien fait de bon. « Perdre deux matches de suite à la maison quand on est ambitieux, c’est trop. On n’a pas joué en équipe. On n’a pas assez proposé », s’est agacé le Norvégien. « On a trop joué à la baballe. On s’est fait rentrer dedans », pestait quant à lui Tardieu.

Un bilan indigne dans le Chaudron, un coaching qui interpelle et des recrues qui déçoivent

Bilan des courses : après 10 journées, l’ASSE est 3e de L2, à égalité avec le Red Star, à 1 point de Pau et 3 points du leader troyen. A l’extérieur, elle n’a laissé filer que 2 points, à Laval (3-3). Mais à domicile, son bilan est de 2 victoires, 1 nul et 2 défaites en 5 matches, avec 9 buts encaissés. Quand on dispose du plus gros budget du championnat et qu’on joue à chaque fois devant plus de 30 000 supporters, cela fait forcément désordre ! Horneland a d’ailleurs reconnu après la défaite qu’une remise en cause s’imposait, y compris pour lui-même. Dans ses choix, le successeur d’Olivier Dall’Oglio n’est pas paru très inspiré hier soir. Sorti du placard, Maçon a été en difficulté, tout comme Ferreira dans l’axe. Davitashvili et Stassin, de retour de sélection, n’ont pas semblé très concernés, et Cardona a enchaîné un 4e match sur le banc, dont il est sorti bien tard. Duffus, lui, n’a pas joué. Chez les supporters, la cote de popularité d’Horneland commence à souffrir de son coaching et de ses résultats. Alors que l’ASSE, après un déplacement à Annecy, enchaînera trois matchs contre Pau, le Red Star et Troyes, ses adversaires directs, attention à ce que la patience de Kilmer Sport n’atteigne pas ses limites en cas de mauvais résultats… Mais n’y a-t-il pas à redire aussi sur le groupe nord-américain, qui a investi près de 50 M€ depuis son arrivée pour construire cette équipe-là ? Le premier Mercato à 23 M€, à l’été 2024, et celui de janvier 2025, n’avaient pas empêché le club de redescendre en L2. Et dans le Mercato à 25 M€ opéré cet été, on a beau chercher, on se demande quel nouveau joueur aurait le niveau pour évoluer en Ligue 1 la saison prochaine en cas de remontée, à part Mahmoud Jaber.

ASSELigue 2
#A la une#ANALYSE

