Stade Rennais : déjà un rebond possible pour Habib Beye au FC Metz ?
ASSE : après Le Mans, que faut-il changer chez les Verts ?

L'entraîneur de l'ASSE, Eirik Horneland, lors du match à Montpellier.
Raphaël Nouet
20 octobre 2025

Battue pour la deuxième fois d’affilée dans le Chaudron, cette fois par Le Mans (2-3), l’ASSE affiche des limites inquiétantes. Que doit-elle changer ? Nos journalistes en débattent.

Il manque un Pierre Ekwah

« Depuis le début de la saison, tout le monde loue le potentiel de l’ASSE mais force est de constater que ce potentiel hors normes ne concerne que le secteur offensif. En défense, les Verts sont beaucoup trop limités. Et à chaque fois qu’ils tombent sur un adversaire joueur, qui n’a pas peur de les harceler, ils souffrent le martyr. Que faut-il changer ? Etant donné qu’il n’est pas possible de trouver un vrai patron de défense avant le mois de janvier (et encore…), je serai pour revoir la copie au niveau tactique.

A mon sens, Eirik Horneland devrait installer une sentinelle devant la défense pour consolider l’ensemble. Le souci, c’est que le meilleur joueur à ce poste refuse catégoriquement de jouer en Ligue 2 ! Pierre Ekwah, puisque c’est de lui qu’il s’agit, est bien sous contrat avec l’ASSE mais en conflit depuis son transfert définitif depuis Sunderland. Avec lui, l’équipe serait plus forte, plus équilibrée. Horneland a rappelé Dylan Batubinsika et Yvann Maçon, eux aussi blacklistés depuis le début de saison, pour le match contre Le Mans. Pourrait-il en faire de même avec Ekwah ? La tâche s’annonce plus ardue mais le jeu en vaut la chandelle. »

Raphaël NOUET

« Le retour de Bernauer »

« Je comprends l’idée selon laquelle il manque une sentinelle fiable à cette équipe de l’ASSE. Je la partage mais je reste persuadé que c’est la défense elle-même qui pioche pour une bonne et simple raison : Maxime Bernauer est suspendu. La seule absence de ce dernier a totalement déséquilibré toute la base arrière de cette équipe, ce qui envoie un signal assez inquiétant pour tout le collectif et la suite de la saison. À l’ASSE, Bernauer est ce maillon fort capable de stabiliser toute la défense stéphanoise et ce n’est d’ailleurs pas un hasard si Eirik Horneland l’utilise à quasiment tous les postes.

Plus que Mickaël Nadé, également important dans le dispositif du coach norvégien, Bernauer occupe un rôle de leader sur le terrain mais aussi dans la parole. Son absence enlève de facto un relais au coach norvégien sur le rectangle vert, où l’on voit bien que certaines recrues sont encore défaillantes à ce niveau (Joao Ferreira notamment). À Annecy, avec le retour attendu de Bernauer, le niveau de l’ASSE devrait naturellement s’élever. »

Bastien AUBERT

Par Fabien Chorlet