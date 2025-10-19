Interrogé au sortir de la défaite face au Mans (2-3), l’attaquant de l’ASSE Lucas Stassin a regretté les largesses défensives et le manque de réalisme offensif de son équipe.

La défaite stéphanoise hier soir dans le Chaudron (2-3) a fait très mal. Car elle était d’autant moins attendue que la précédente sortie à domicile s’était déjà soldée par une désillusion (2-3, déjà, face à Guingamp). Eirik Horneland a reconnu ne pas comprendre pourquoi son équipe déjouait de la sortesur ses terres. Et Lucas Stassin, au micro de beIN, a poussé un coup de gueule qui visait essentiellement la défense, même s’il a également évoqué le manque de réalisme du compartiment offensif.

« Si on prend trois buts, ça va être difficile de gagner… »

« On savait que ça allait être un match compliqué. Je vais être honnête, si on prend trois buts, ça va être difficile de gagner. On doit essayer de corriger les erreurs défensives et peut-être être tueurs devant. Il va falloir être plus vigilants sur les ballons dans le dos de la défense, être un peu plus concentrés pour éviter de prendre ces buts. Si on prend beaucoup de buts à chaque match, ça va être difficile de prendre des points. On doit être efficaces des deux côtés, on a aussi eu des occasions pour peut-être mener au score, on ne l’a pas fait. Il va falloir travailler ça. »

Il ne faudrait pas que cette mauvaise passe provoque des fissures au sein de l’effectif stéphanois. La saison avait tellement bien démarré pour les Verts…