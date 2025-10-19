FC Nantes – LOSC (0-2) : les notes des Canaris et des Dogues 
ASSE : Horneland déjà en danger avec Kilmer Sports ?

Eirik Horneland (ASSE)
Bastien Aubert
19 octobre 2025

La défaite face au Mans samedi soir à Geoffroy-Guichard (2-3) n’a pas seulement laissé des traces dans les têtes des joueurs de l’ASSE. Elle a aussi fait trembler la position de leur entraîneur Eirik Horneland. 

Dix journées après le début du championnat, la dynamique s’est sérieusement enrayée à l’ASSE. Et les signaux d’alerte se multiplient. Selon Laurent Grandcolas, journaliste à L’Équipe et fin observateur du club forézien, la direction de l’ASSE commencerait même sérieusement à s’impatienter. 

« On dira qu’il n’y a eu que dix journées cette saison, mais le technicien norvégien et son staff devront bien vite trouver des réponses. Et des solutions », avertit-il, estimant que la marge de manœuvre d’Horneland rétrécit à vue d’œil.

Le Norvégien, apprécié pour son calme et son exigence depuis son arrivée l’hiver dernier en remplacement d’Olivier Dall’Oglio, voit déjà poindre les premiers doutes autour de lui. Après un départ canon, l’ASSE a peu à peu perdu de sa superbe. Défense friable, manque d’intensité, occasions ratées… Les Verts semblent avoir perdu leur identité de début de saison, celle d’une équipe audacieuse, agressive et sûre d’elle.

Kilmer Sports observe la situation de près

Et dans un club où la pression populaire ne laisse aucun répit, les revers à domicile sont rarement pardonnés. La défaite contre Le Mans, avec trois buts encaissés et un manque criant de caractère, a réveillé les vieux démons. L’ambiance dans le vestiaire, déjà tendue, n’aurait pas échappé aux dirigeants de Kilmer Sports, qui observent de près l’évolution du projet.

Horneland, lui, garde son sang-froid. En conférence de presse, le technicien a tenté de calmer le jeu : « Ce n’est pas une question d’envie ou de talent. C’est un moment difficile, mais on va réagir. On doit se battre ensemble, ne pas chercher de coupables. » Des mots lucides, mais qui devront vite être suivis d’actes.

Car le calendrier ne lui fera aucun cadeau. Avec un déplacement piégeux à Annecy le week-end prochain, l’ASSE joue gros. Un nouveau faux pas pourrait raviver la colère des supporters et précipiter une remise en question interne.

