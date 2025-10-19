La liste des courtisans à Djylian N’Guessan ne cesse de s’allonger et deux clubs anglais de premier plan seraient déterminés à recruter au plus vite le jeune attaquant de l’ASSE.

L’avenir de Djylian N’Guessan ne cesse de revenir sur le tapis, ces derniers jours à Saint-Etienne. Et pour cause, l’attaquant de 17 ans a brillé avec l’équipe de France U20 lors du Mondial des clubs de la catégorie au Chili, où elle a terminé à la 4e place. Même s’il n’a pas marqué lors de l’épreuve, le Stéphanois a impressionné les très nombreux scouts qui se pressent à ce genre d’événement pour y dénicher la perle rare.

Arsenal et Tottenham en pole

Ce dimanche, le média anglais Caught Offside annonce que Arsenal, Tottenham, Chelsea, Brighton, Brentford et Watford sont tous intéressés par N’Guessan. Ekrem Konur y avait ajouté l’Inter Milan. Sur le site de Caught Offside, on peut lire : « Arsenal et Tottenham ont compilé les dossiers de leurs scouts sur l’adolescent et les ont partagé avec les staffs techniques respectifs. Les deux rivaux londoniens vont batailler pour obtenir leur signature ».

Il ne fait aucun doute que ces rumeurs concernant l’avenir de N’Guessan proviennent essentiellement de ses agents. Car ceux-ci ont un intérêt financier à le voir signer en Premier League que rester à Saint-Etienne pour y honorer l’année et demie de contrat qui lui reste…