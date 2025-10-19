En clôture de la 8e journée de Ligue 1, le FC Nantes accueille le LOSC à La Beaujoire (20h45).

Luis Castro a dévoilé un onze de départ avec le retour de Tylel Tati en défense centrale. Louis Leroux sur également présent, sans doute dans le couloir gauche des Canaris. Les jeunes Tabibou et Guirassy sont titulaires. Du côté lillois, Chancel Mbemba et Aïssa Mandi seront associés en défense centrale. Coup d’envoi donné à 20h45 !