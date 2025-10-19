OM Mercato : Benatia prêt à griller le PSG et le FC Barcelone pour un renfort surprise ! 
FC Nantes – LOSC : les compos sont tombées !

FC Nantes – LOSC : les compos sont tombées !
Bastien Aubert
19 octobre 2025

En clôture de la 8e journée de Ligue 1, le FC Nantes accueille le LOSC à La Beaujoire (20h45).

Luis Castro a dévoilé un onze de départ avec le retour de Tylel Tati en défense centrale. Louis Leroux sur également présent, sans doute dans le couloir gauche des Canaris. Les jeunes Tabibou et Guirassy sont titulaires. Du côté lillois, Chancel Mbemba et Aïssa Mandi seront associés en défense centrale. Coup d’envoi donné à 20h45 ! 

