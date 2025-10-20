Le coach des Canaris s’est fait épingler dans L’Equipe de Greg.

Le FC Nantes est 15e de Ligue 1 suite à sa défaite à domicile contre le LOSC (0-2). Et dans l’émission L’Equipe de Greg, ce lundi, Luis Castro en a pris pour son grade. Le journaliste Jean Resseguié a mis la première couche. « Le FC Nantes montre beaucoup de lacunes. Il y a de quoi s’inquiéter. Luis Castro devrait changer sa tactique, il n’a pas les joueurs pour mettre en place ce système là. »

Dhorasoo ne comprend pas la position d’Abline

Vikash Dhorasoo a ensuite enchaîné : « Il y a quelque chose que je ne comprend pas dans les compos de Luis Castro. Comment peut-il faire jouer à gauche ? C’est un joueur qui bouge beaucoup ». Et qui est donc limité, selon l’ancien lyonnais, lorsqu’il joue sur le côté. Un avis partagé par beaucoup d’observateurs.