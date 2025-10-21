Stade Rennais : pourquoi Thiago Motta se pose en favori pour remplacer Habib Beye
ASSE : Horneland a mis le doigt sur ce qui cloche chez les Verts, la suite s’annonce grandiose !

Eirik Horneland (ASSE)
Bastien Aubert
21 octobre 2025

Agacé par la nouvelle défaite de l’ASSE à Geoffroy-Guichard contre Le Mans (2-3), Eirik Horneland sait comment relancer les Verts à Annecy (samedi, 20h).

Eirik Horneland ne cache plus son impatience. Après un début de saison en dents de scie, notamment à domicile, le coach de l’AS Saint-Étienne attend beaucoup plus de son équipe : « Le bilan ? Pas parfait du tout. Notamment à la maison, avec deux défaites et un nul, ce n’est pas suffisant par rapport à nos ambitions. L’équipe a l’air assez solide à l’extérieur mais à domicile ce n’est pas assez pour les objectifs que nous nous sommes fixés. Le résultat est une chose mais la manière en est une autre. »

« Cette recherche de constance et de régularité nous anime »

Pour relancer les Verts lors du déplacement à Annecy samedi à 20h, Horneland a identifié ce qui doit changer : la consistance et la régularité. « Je pense qu’on a des moments dans les matchs, mais ce sont des moments trop rares et on manque de continuité. On arrive par moment à avoir des actions bien construites mais c’est trop rare. C’est vraiment cette recherche de constance et de régularité qui nous anime. Comme je le disais, je ne suis pas vraiment satisfait des points obtenus jusqu’à présent, mais je ne le suis pas non plus des prestations », a déclaré le coach de l’ASSE.

Une dynamique à réenclencher à Annecy

Le message est clair : l’ASSE doit gommer ses périodes de flottement, prolonger ses temps forts et trouver un équilibre qui lui permette de transformer les occasions en points. Le déplacement à Annecy représente donc un test important pour mesurer si les Verts ont enfin trouvé le levier pour enclencher leur dynamique.

ASSELigue 2
#A la une#DÉCLARATIONS

