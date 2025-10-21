FC Nantes Mercato : un géant tombé du ciel pour remplacer Abline ! 
Le Peuple Vert est infatigable. Malgré la défaite frustrante concédée face au Mans (2-3) à Geoffroy-Guichard, les supporters de l’ASSE ont encore prouvé qu’ils étaient bien les plus chauds de France. 

Ce samedi à 20h, l’AS Saint-Étienne se déplace sur la pelouse du Parc des Sports d’Annecy, et le parcage visiteur affichera complet… en un temps record. Il n’aura en effet fallu que 14 minutes pour écouler les 2 500 billets mis en vente lundi matin sur la billetterie officielle ! 

Une folie verte, qui témoigne une nouvelle fois de la ferveur inépuisable des fans stéphanois. Le club avait d’ailleurs dû négocier pour agrandir le parcage visiteurs, face à la demande énorme. Résultat : le secteur réservé aux supporters de l’ASSE a été élargi, et les places se sont arrachées comme des petits pains.

14 minutes pour écouler 2 500 billets !

Ce déplacement à Annecy s’annonce d’autant plus spécial qu’il marquera la réouverture du Parc des Sports, après de longs mois de travaux. Fermé depuis 2024 pour rénovation, le stade savoyard a fait peau neuve : nouvelles tribunes, pelouse modernisée, structures repensées… De quoi offrir une ambiance à la hauteur de l’événement. Pour Annecy, c’est un retour attendu, et la réception des Verts tombe à pic pour fêter ça.

Le club haut-savoyard espère d’ailleurs faire guichet fermé pour cette première à domicile de la saison. La billetterie, ouverte jeudi dernier au grand public, s’est écoulée à une vitesse impressionnante, portée aussi par l’afflux massif des fans stéphanois. Et nul doute que le vert dominera largement les tribunes samedi soir. Comme souvent, les supporters de l’ASSE devraient être présents bien au-delà du parcage officiel, disséminés dans tout le stade.

ASSE, FC Annecy, Ligue 2
#A la une #AVANT-MATCH

