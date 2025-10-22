L’ASSE a refusé de laisser son jeune milieu Paul Eymard à disposition de l’équipe de France U17 pour le Mondial de la catégorie. Parce qu’Eirik Horneland va le convoquer chez les A ?

Ce qui a sauté aux yeux lors de la défaite des Verts face au Mans (2-3) samedi dernier, c’est qu’il manque un milieu défensif à cette équipe. Un joueur sur lequel les attaques adverses vont venir se briser, permettant ainsi à la défense de moins souffrir. Ce joueur aurait dû être Pierre Ekwah. Mais la sentinelle, bien que définitivement recrutée par l’ASSE à Sunderland cet été après une saison de prêt, ne veut pas entendre parler de Ligue 2 et refuse même de venir dans le Forez.

L’ASSE n’a pas voulu qu’il aille au Qatar avec les Bleuets

Vu l’urgence de la situation, Eirik Horneland pourrait donc tester un jeune dans le rôle de numéro 6 évoluant devant la défense. Un indice laisse à penser que Paul Eymard pourrait être ce jeune. Le journaliste de L’Equipe Loïc Tanzy annonce que l’ASSE a refusé de laisser Eymard rejoindre l’équipe de France U17, qui disputera le Mondial de la catégorie au Qatar du 3 au 25 novembre. Parce que l’entraîneur norvégien compte lui donner sa chance très prochainement ?

Depuis le début de la saison, Eymard a alterné entre la réserve et les U19. Il est sous contrat jusqu’à la fin de la saison et les négociations pour une prolongation achoppent pour le moment. Peut-être que des matches en Ligue 2 pourraient régler plusieurs problèmes d’un coup !