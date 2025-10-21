ASSE : de l’électricité chez les Verts, un titulaire menacé ?

La tension grimpe du côté de l’AS Saint-Étienne. Si le club affiche un bilan comptable satisfaisant, un problème bien réel pèse sur la suite de la saison : la multiplication des avertissements met déjà une partie de l’effectif sous la menace directe de suspensions. Un fléau disciplinaire qui pourrait coûter très cher dans la course à la montée.

Les Verts sous pression : bilan disciplinaire après 10 journées

Après dix journées de Ligue 2, l’ASSE dénombre déjà 15 cartons jaunes distribués à 13 joueurs différents. Ce chiffre illustre une gestion des fautes trop approximative, alors même que le club ne brille ni par sa rudesse ni par un jeu brutal.

Ebenezer Annan : 3

: 3 Mickaël Nadé : 2

Mahmoud Jaber : 2

João Ferreira : 2

Maxime Bernauer : 2

Florian Tardieu : 1

Augustine Boakye : 1

Zuriko Davitashvili : 1

Chico Lamba : 1

Irvin Cardona : 1

Lucas Stassin : 1

Igor Miladinovic : 1

Aïmen Moueffek : 1

Ce constat révèle un vestiaire déjà largement concerné par la problématique disciplinaire. Même les recrues, à l’image de Mahmoud Jaber et Irvin Cardona, ont rejoint la liste dans les premières semaines de compétition.

Ebenezer Annan bientôt absent ? Le point sur la menace de suspension

Le cas d’Ebenezer Annan cristallise l’urgence. L’arrière gauche a déjà écopé de trois avertissements et, selon le nouveau règlement de Ligue 2 (suspension automatique dès cinq jaunes, cumul sans remise à zéro), un nouveau carton pourrait le priver d’une rencontre clé.

Titulaire dans 80 % des matches, Annan est déjà devenu incontournable dans le couloir gauche. Le risque est d’autant plus inquiétant que Lassana Traoré peine encore à s’imposer et qu’aucune solution de rechange naturelle ne s’impose en défense. Si Annan venait à manquer à l’appel, Maxime Bernauer devrait être déplacé en ultime recours, une option loin de rassurer le staff.

Un effectif déjà fragile face au risque d’absence

L’ASSE n’a plus le luxe de se passer de ses cadres. Entre fragilité de certains postes — notamment en défense et sur les ailes — et nombreuses alertes disciplinaires, le collectif stéphanois marche sur une ligne de crête. Les conséquences d’une absence d’Annan pourraient se faire sentir très vite sur la solidité défensive générale.

Au fil des semaines, chaque joueur qui rejoint la liste des avertis rapproche le groupe d’une situation de crise. Un effet domino guette : la moindre suspension, conjuguée à d’éventuelles blessures ou méformes, et l’arrière-garde pourrait basculer vers l’improvisation.

En Ligue 2, l’alerte est lancée : vigilance sur la discipline

L’entraîneur norvégien Horneland doit agir. La Ligue 2 ne laisse aucune marge d’erreur : c’est un championnat où la pression est permanente et où chaque point s’arrache. La gestion des fautes n’est plus un simple détail, c’est un principe vital pour tenir le cap face à la concurrence.

Impossible de continuer ainsi sans hypothéquer la suite. Il faut désormais une réaction collective pour corriger le tir et éviter que la saison ne bascule à cause d’une série de suspensions. L’ASSE, déjà limitée sur certains postes, doit impérativement resserrer la vis pour se mettre à l’abri d’une déstabilisation qui pourrait coûter très cher à l’heure des comptes.