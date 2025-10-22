Près d’un an et demi à la tête de l’ASSE, le bilan du projet Kilmer Sports se révèle mitigé. Hors mercato, deux éléments majeurs plombent la progression des Verts : une défense poreuse et une discipline trop souvent défaillante.

Alors que l’ASSE reste sur une nouvelle défaite cuisante à domicile devant Le Mans (2-3), l’excellent site pro stéphanois Peuple Vert a dressé un bilan du projet de Kilmer Sports Ventures à la tête du club forézien. Il en ressort que deux fléaux le sabotent : la porosité de la défense et l’indiscipline.

Une défense trop poreuse

Sur 45 matchs depuis l’arrivée du groupe canadien, le constat est clair : 14 victoires, 8 nuls et 22 défaites, soit 50 points sur 135 possibles (1,11 point par match). Un rythme insuffisant pour viser le haut du classement, et surtout pour retrouver une stabilité durable.

Le point noir reste donc la défense, particulièrement instable depuis l’été 2025. Avec 94 buts encaissés, soit plus de deux par match en moyenne, l’arrière-garde stéphanoise ne permet pas de construire un projet ambitieux. L’attaque, elle, progresse légèrement avec 60 buts inscrits, mais cette amélioration ne compense pas les failles défensives.

Une indiscipline chronique

L’indiscipline apparaît également comme un problème récurrent. En 45 matchs, l’ASSE version Kilmer a accumulé 93 cartons jaunes et 6 rouges, des excès qui coûtent souvent cher, comme le carton rouge de Maxime Bernauer contre Guingamp (2-3) qui l’a privé de trois matches…

Deux éléments qui, combinés, freinent sérieusement les ambitions de Kilmer Sports. Si la défense et la discipline ne sont pas rapidement améliorées, l’ASSE risque de stagner, malgré tous les efforts consentis en haut lieu.