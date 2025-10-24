

Courtisé cet été, Lucas Stassin a finalement décidé de rester à l’AS Saint-Étienne. Après avoir fait ses valises dans sa tête, le jeune milieu de 20 ans se recentre désormais sur sa saison en Ligue 2 et veut briller sous le maillot vert.

Lucas Stassin a mis un terme aux rumeurs de départ. Désireux de quitter l’ASSE lors du dernier mercato estival, le jeune attaquant de 20 ans a finalement choisi de se concentrer pleinement sur sa saison avec les Verts. Interrogé par Poteaux Carrés, Robert Malm confirme : « Non, il est passé à autre chose. Il est revenu, a changé de numéro histoire de rentrer à 200 % dans le projet ASSE. Le club a besoin de lui. »

Le spécialiste de la Ligue 2 insiste sur le potentiel du joueur malgré quelques matchs moins aboutis : « Oui, peut-être qu’il est un peu moins bien ces deux derniers matchs, mais ça reste un top joueur. Toutefois, il faut que derrière lui ça fonctionne aussi. Il faut créer des automatismes. À ce jeu-là, Eirik Horneland a des problèmes de riches car il peut tester tellement de combinaisons. On peut voyager avec un groupe comme celui de l’ASSE ! »

Malm souligne également l’importance de la patience et de la régularité :« Alors oui, il peut y avoir des coups de moins bien, mais c’est quelque chose qu’il faut savoir assumer. » Le message est clair : Stassin est désormais pleinement intégré au projet stéphanois et prêt à relever les défis de la Ligue 2 avec détermination.