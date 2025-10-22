Sporting – OM : De Zerbi dévoile son onze de départ
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

ASSE : les Verts ont mis une sacrée claque au RC Lens !

Le tifo des ultras de l'ASSE lors du match face au Mans.
Raphaël Nouet
22 octobre 2025

Les chiffres concernant le nombre d’abonnés total de l’ASSE sont tombés et le club forézien a bien pulvérisé l’ancien record de Ligue 2, détenu par le RC Lens.

On savait depuis la fin août que l’AS Saint-Etienne avait battu le record d’abonnés pour un club de Ligue 2. Mais on attendait le chiffre précis pour mesure une énième fois l’engouement exceptionnel dont bénéficie le club forézien. Le site Evect vient de le communiquer : l’ASSE compte 20.113 encartés pour cette saison 2025-26. Un chiffre incroyable qui lui vaut, par exemple, d’avoir plus d’abonnés que le Red Star, Boulogne, Dunkerque, Grenoble, Pau et Annecy n’ont de spectateurs depuis le début de la saison !

La 6e affluence nationale !

Le précédent record appartenait au RC Lens avec 16.608 abonnés lors de la saison 2019-20, celle qui a vu les Sang et Or remonter dans l’élite après l’arrêt des compétitions suite à la pandémie de Covid-19. L’ASSE a mis plus de 3.000 encartés dans la vue au Racing. Un bel exploit qui n’étonnera cependant personne vu la passion qui anime aussi bien Geoffroy-Guichard que Bollaert.

Avec 33.569 spectateurs de moyenne depuis le début de la saison, l’AS Saint-Etienne possède la 6e meilleure affluence derrière l’OM, l’OL, le PSG, le LOSC et… le RC Lens mais devant le FC Nantes, le Stade Rennais et l’OGC Nice. Un bel exploit qui est parti pour durer puisque le club annonce une nouvelle affluence majeure pour la réception de Pau mardi prochain !

ASSELigue 2RC Lens
#A la une

Les plus lus

Roberto De Zerbi lors du match entre l'OM et le Sporting Portugal.
Ligue des champions...

Sporting – OM : De Zerbi dévoile son onze de départ

Par Raphaël Nouet
Le onze aligné par Xabi Alonso, dimanche dernier, lors du déplacement à Getafe.
Ligue des champions...

La compo du Real Madrid pour le choc face à la Juventus

Par Raphaël Nouet
La joie des Parisiens après un but face à Leverkusen.
ASSE...

Les infos du jour : le PSG sur son nuage, Endrick fait rêver l’OM, Laurent Blanc au chevet du Stade Rennais ?

Par Raphaël Nouet
Paulo Fonseca lors d'un match de l'OL en Europa League.
Ligue Europa...

OL : 2 absences dans le groupe pour affronter Bâle

Par Raphaël Nouet
L'entraîneur du FC Nantes, Luis Castro, après le match contre Lille.
FC Nantes...

FC Nantes : Castro tient la solution à tous ses problèmes offensifs

Par Raphaël Nouet
Kylian Mbappé en action face à Pau Cubarsi lors du Clasico de la saison dernière.
FC Barcelone...

FC Barcelone : Mbappé ? Même pas peur !

Par Raphaël Nouet
Noa Lang lors d'un match amical du Napoli contre Gérone.
Ligue 1...

Une cible estivale se mord les doigts de ne pas avoir signé à l’OM

Par Raphaël Nouet
Le tifo des ultras de l'ASSE lors du match face au Mans.
ASSE...

ASSE : les Verts ont mis une sacrée claque au RC Lens !

Par Raphaël Nouet
Laurent Blanc lors d'un match entre ancien de Montpellier à l'occasion du 50e anniversaire du club.
Ligue 1...

Stade Rennais : Laurent Blanc après Habib Beye, ça ne passe pas chez les supporters

Par Raphaël Nouet
Endrick en action la saison dernière avec le Real Madrid.
Mercato...

Real Madrid Mercato : le père d’Endrick refroidit l’OM !

Par Raphaël Nouet
Paulo Fonseca, dans les tribunes du Groupama Stadium, lors d'un match de L1 de l'OL.
Ligue 1...

OL : Fonseca reconnaît une terrible erreur

Par Raphaël Nouet
Eirik Horneland au milieu de ses joueurs avant le match entre l'ASSE et Le Mans.
ASSE...

Une révolution au milieu en préparation à l’ASSE ?

Par Raphaël Nouet
Bruno Genesio lors du match entre le FC Nantes et le LOSC.
Ligue Europa...

LOSC : pour Genesio, le match face au FC Nantes est l’exemple à suivre avant le PAOK

Par Raphaël Nouet
Les jeunes du Sporting avec le tee-shirt noir de Jul.
Ligue des champions...

OM : l’énorme chambrage du Sporting avant le choc de ce soir

Par Raphaël Nouet
Achraf Hakimi lors de l'échauffement de Bayer Leverkusen-PSG.
Ligue 1...

PSG : un ex de l’ASSE et deux de l’OM vont tenter de priver Hakimi d’un trophée

Par Raphaël Nouet
Joshua Duffus (ASSE)
ASSE...

ASSE : Joshua Duffus fait débat chez les Verts 

Par Bastien Aubert
L'entraîneur de l'OL, Paulo Fonseca.
Mercato...

OL Mercato : Lyon a mis la main sur son sauveur, le Stade Rennais s’étrangle !

Par Bastien Aubert
Illia Zabarnyi (PSG)
Mercato...

PSG Mercato : une recrue fait flop, Campos va frapper fort en janvier !

Par Bastien Aubert
Habib Beye (Stade Rennais)
Ligue 1...

Stade Rennais : la direction du club sabote Habib Beye en interne, départ imminent ?

Par Bastien Aubert
Hansi Flick (FC Barcelone)
FC Barcelone...

FC Barcelone : mauvaise nouvelle pour le Clasico

Par Bastien Aubert
Neal Maupay (OM)
Mercato...

RC Lens Mercato : l’OL torpille une belle affaire hivernale à l’OM

Par Bastien Aubert
Luis Castro (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes : « toujours les mêmes », Castro est dépité avant le Paris FC !

Par Bastien Aubert
Ivan Gazidis (ASSE)
ASSE...

ASSE : deux immenses fléaux mettent en péril le projet de Kilmer Sports 

Par Bastien Aubert
Roberto De Zerbi (OM)
Mercato...

OM Mercato : De Zerbi a définitivement tranché pour Endrick (Real Madrid)

Par Bastien Aubert

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet