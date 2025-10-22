Les chiffres concernant le nombre d’abonnés total de l’ASSE sont tombés et le club forézien a bien pulvérisé l’ancien record de Ligue 2, détenu par le RC Lens.

On savait depuis la fin août que l’AS Saint-Etienne avait battu le record d’abonnés pour un club de Ligue 2. Mais on attendait le chiffre précis pour mesure une énième fois l’engouement exceptionnel dont bénéficie le club forézien. Le site Evect vient de le communiquer : l’ASSE compte 20.113 encartés pour cette saison 2025-26. Un chiffre incroyable qui lui vaut, par exemple, d’avoir plus d’abonnés que le Red Star, Boulogne, Dunkerque, Grenoble, Pau et Annecy n’ont de spectateurs depuis le début de la saison !

La 6e affluence nationale !

Le précédent record appartenait au RC Lens avec 16.608 abonnés lors de la saison 2019-20, celle qui a vu les Sang et Or remonter dans l’élite après l’arrêt des compétitions suite à la pandémie de Covid-19. L’ASSE a mis plus de 3.000 encartés dans la vue au Racing. Un bel exploit qui n’étonnera cependant personne vu la passion qui anime aussi bien Geoffroy-Guichard que Bollaert.

Avec 33.569 spectateurs de moyenne depuis le début de la saison, l’AS Saint-Etienne possède la 6e meilleure affluence derrière l’OM, l’OL, le PSG, le LOSC et… le RC Lens mais devant le FC Nantes, le Stade Rennais et l’OGC Nice. Un bel exploit qui est parti pour durer puisque le club annonce une nouvelle affluence majeure pour la réception de Pau mardi prochain !