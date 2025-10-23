Solide en déplacement, l’AS Saint-Étienne surprend cette saison par sa capacité à ramener des points loin de ses supporters. Avant un rendez-vous capital à Annecy, gros plan sur ce phénomène qui fait douter autant qu’il suscite l’optimisme chez les fans des Verts.

Les Verts à la peine dans le Chaudron

Le Stade Geoffroy-Guichard n’a pas été la forteresse attendue. Sur les neuf premières journées, Saint-Étienne a déjà laissé filer huit points à domicile, principalement à la suite de revers contre Guingamp, Le Mans et d’un match nul frustrant face à Grenoble. Cette irrégularité devant une tribune pourtant garnie – forte de plus de 20 000 abonnés cette saison – place l’ASSE seulement au sixième rang des formations à domicile, une performance partagée avec son dernier adversaire. Les leaders, eux, s’envolent : Troyes n’a rien laissé filer à la maison et Pau FC n’a baissé pavillon qu’à une seule occasion.

Une équipe performante à l’extérieur

C’est sur la route que Sainté affirme son potentiel. Sur les 20 points collectés depuis le début du championnat, treize l’ont été loin du Chaudron. Un ratio qui donne le vertige et met les Stéphanois dans le trio de tête des meilleures formations à l’extérieur, juste derrière Troyes et Pau FC. À l’heure où la Ligue 2 se densifie, les déplacements deviennent décisifs : la dynamique des Verts loin de leurs bases tranche avec la fébrilité affichée devant leur public et permet d’entretenir l’espoir dans la course au haut du classement.

Le prochain défi à Annecy

La confrontation à venir à Annecy s’annonce déterminante. Le groupe de Vincent Pajot pourrait accrocher, en cas de victoire, le titre de meilleure équipe à l’extérieur, à égalité avec le Red Star. Pour cela, les Stéphanois devront faire preuve d’encore plus de maîtrise et confirmer leur statut de spécialistes du voyage. À quelques jours d’une rencontre capitale, l’optimisme monte chez les supporters, qui voient déjà leur équipe s’installer définitivement dans le wagon de tête.

Focus : adversaires et joueurs à surveiller

La Ligue 2 n’a jamais été aussi compétitive en haut de tableau. Trois clubs restent invaincus en déplacement, mais le Pau FC attire particulièrement l’attention. Avec une défense expérimentée autour d’Anthony Briançon, désormais pilier du club béarnais après son passage chez les Verts, et une jeunesse ambitieuse incarnée par le gardien Noah Raveyre – totalisant 10 matches et 4 clean sheets – les Palois impressionnent. D’autres éléments comme Luis de Sousa, dynamiteur de ballons, ou encore Setigui Karamoko et Cheikh Fall, forment l’ossature d’une équipe difficile à manœuvrer hors de ses bases. Les adversaires du haut de tableau sont nombreux, mais peu peuvent se targuer d’une telle solidité en déplacement.

À l’aube de ce choc à Annecy, Saint-Étienne avance masqué mais plein d’ambitions. Sa réussite loin de ses terres redonne du souffle à un club historique, bien décidé à faire mentir les doutes domestiques. Reste à enchaîner pour viser encore plus haut. Les prochaines journées, entre combat et promesses, tiendront tous les supporters en haleine jusqu’au bout.