Annoncé du côté du RC Lens l’hiver puis l’été dernier, Mostafa Mohamed n’a finalement jamais rejoint les Sang et Or. La vérité sur ce dossier vient d’éclater.

Le feuilleton Mostafa Mohamed a été suivi de près cet été du côté du FC Nantes. À 27 ans, l’attaquant, sous contrat avec le FC Nantes jusqu’en 2027, semblait pourtant être en position idéale pour relancer sa carrière cet été. Alors, pourquoi son transfert au RC Lens, annoncé dans certaines rumeurs cet été, mais aussi l’hiver dernier, n’a-t-il jamais abouti ?

Lens n’a pas voulu donner suite

Selon L’Équipe, la situation était loin d’être simple. Mohamed avait montré une préparation physique et mentale exemplaire, comme souvent lorsqu’un joueur cherche à se mettre en valeur sur le marché des transferts. Plusieurs clubs avaient été approchés pour trouver une porte de sortie à l’Égyptien, notamment Lens, Nice et même le Panathinaïkos en Grèce, mais aucun d’entre eux n’a finalement concrétisé de proposition.

Le dossier semble avoir été freiné par un subtil mélange de conditions financières, de timing et de choix sportifs. Les dirigeants du FC Nantes n’étaient pas opposés à un départ, mais attendaient une offre répondant à la valeur réelle du joueur. Il faut dire que la rumeur d’un départ de Mostafa Mohamed à Lens a beaucoup surpris côté artésien.

Il faut rappeler que le joueur a, à plusieurs reprises, refusé de participer à la campagne de lutte contre l’homophobie mis en place par la LFP. Un comportement qui ne colle pas vraiment aux valeurs prônées par le RCL, qui n’a donc jamais formulé d’offre officielle, préférant explorer d’autres pistes avec l’arrivée d’Odsonne Édouard, qui a aussi fait parler après un incident survenu en février 2017, lorsqu’il avait tiré sur un passant avec un pistolet à billes.

Mohamed de nouveau sur le marche cet hiver ?

Malgré ce mercato mouvementé, Mohamed n’a pas totalement disparu des radars. Son but contre Auxerre (1-0, le 30 août) a rappelé à tous son talent et sa capacité à faire la différence dans des moments clés. Cette réalisation, la seule, reste un petit clin d’œil à ce qu’il aurait pu apporter à un club en quête de renfort offensif.

Pour l’instant, le joueur reste donc au FC Nantes, dans l’attente de nouvelles opportunités et avec l’objectif de transformer la frustration d’un transfert avorté en motivation sur le terrain. La question reste ouverte : Mohamed trouvera-t-il bientôt le club qui saura libérer son potentiel ou restera-t-il une pièce centrale du projet nantais ?