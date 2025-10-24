RC Lens : deux retours dans le groupe de Pierre Sage pour le choc contre l’OM
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

FC Nantes Mercato : la vérité éclate sur le transfert raté de Mohamed au RC Lens

FC Nantes Mercato : la vérité éclate sur le transfert raté de Mohamed au RC Lens
William Tertrin
24 octobre 2025

Annoncé du côté du RC Lens l’hiver puis l’été dernier, Mostafa Mohamed n’a finalement jamais rejoint les Sang et Or. La vérité sur ce dossier vient d’éclater.

Le feuilleton Mostafa Mohamed a été suivi de près cet été du côté du FC Nantes. À 27 ans, l’attaquant, sous contrat avec le FC Nantes jusqu’en 2027, semblait pourtant être en position idéale pour relancer sa carrière cet été. Alors, pourquoi son transfert au RC Lens, annoncé dans certaines rumeurs cet été, mais aussi l’hiver dernier, n’a-t-il jamais abouti ?

Lens n’a pas voulu donner suite

Selon L’Équipe, la situation était loin d’être simple. Mohamed avait montré une préparation physique et mentale exemplaire, comme souvent lorsqu’un joueur cherche à se mettre en valeur sur le marché des transferts. Plusieurs clubs avaient été approchés pour trouver une porte de sortie à l’Égyptien, notamment Lens, Nice et même le Panathinaïkos en Grèce, mais aucun d’entre eux n’a finalement concrétisé de proposition.

Le dossier semble avoir été freiné par un subtil mélange de conditions financières, de timing et de choix sportifs. Les dirigeants du FC Nantes n’étaient pas opposés à un départ, mais attendaient une offre répondant à la valeur réelle du joueur. Il faut dire que la rumeur d’un départ de Mostafa Mohamed à Lens a beaucoup surpris côté artésien.

Il faut rappeler que le joueur a, à plusieurs reprises, refusé de participer à la campagne de lutte contre l’homophobie mis en place par la LFP. Un comportement qui ne colle pas vraiment aux valeurs prônées par le RCL, qui n’a donc jamais formulé d’offre officielle, préférant explorer d’autres pistes avec l’arrivée d’Odsonne Édouard, qui a aussi fait parler après un incident survenu en février 2017, lorsqu’il avait tiré sur un passant avec un pistolet à billes.

Mohamed de nouveau sur le marche cet hiver ?

Malgré ce mercato mouvementé, Mohamed n’a pas totalement disparu des radars. Son but contre Auxerre (1-0, le 30 août) a rappelé à tous son talent et sa capacité à faire la différence dans des moments clés. Cette réalisation, la seule, reste un petit clin d’œil à ce qu’il aurait pu apporter à un club en quête de renfort offensif.

Pour l’instant, le joueur reste donc au FC Nantes, dans l’attente de nouvelles opportunités et avec l’objectif de transformer la frustration d’un transfert avorté en motivation sur le terrain. La question reste ouverte : Mohamed trouvera-t-il bientôt le club qui saura libérer son potentiel ou restera-t-il une pièce centrale du projet nantais ?

FC NantesMercatoRC Lens
#A la une#TRANSFERTS

Les plus lus

L'entraîneur du RC Lens, Pierre Sage, lors du derby contre Lille.
Ligue 1...

RC Lens : deux retours dans le groupe de Pierre Sage pour le choc contre l’OM

Par William Tertrin
L'entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, en conférence de presse.
FC Barcelone...

Le FC Barcelone et Flick à l’agonie avant le Clasico face au Real Madrid

Par William Tertrin
Eirik Horneland (ASSE)
ASSE...

ASSE : un nouveau grand retour dans le groupe des Verts pour affronter Annecy

Par William Tertrin
FC Nantes Mercato : la vérité éclate sur le transfert raté de Mohamed au RC Lens
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : la vérité éclate sur le transfert raté de Mohamed au RC Lens

Par William Tertrin
Stade Rennais : Habib Beye calme tous ceux qui rêvent de prendre sa place !
Ligue 1...

Stade Rennais : Habib Beye calme tous ceux qui rêvent de prendre sa place !

Par William Tertrin
Larry Tanenbaum, le propriétaire de l'ASSE
ASSE...

ASSE : gros coup de pression sur les Verts avant de recevoir Pau

Par William Tertrin
RC Lens : après Thauvin, un autre Lensois bientôt appelé en équipe de France ?
Equipe de France...

RC Lens : après Thauvin, un autre Lensois bientôt appelé en équipe de France ?

Par William Tertrin
L’OM devant le PSG, Luis Enrique s’en fout complètement !
Ligue 1...

L’OM devant le PSG, Luis Enrique s’en fout complètement !

Par William Tertrin
Stade Rennais : Habib Beye et Franck Haise, destins croisés avant le choc !
OGC Nice...

Stade Rennais : Habib Beye et Franck Haise, destins croisés avant le choc !

Par Louis Chrestian
OM : Roberto De Zerbi annonce déjà une recrue pour l’Olympique de Marseille !
Mercato...

OM : Roberto De Zerbi annonce déjà une recrue pour l’Olympique de Marseille !

Par Louis Chrestian
RC Lens : Pierre Sage règle ses comptes avec Roberto De Zerbi !
OM...

RC Lens : Pierre Sage règle ses comptes avec Roberto De Zerbi !

Par Louis Chrestian
RC Lens : Roberto De Zerbi encense et craint un joueur bien précis avant le choc !
OM...

RC Lens : Roberto De Zerbi encense et craint un joueur bien précis avant le choc !

Par Louis Chrestian
Ousmane Dembélé (PSG)
Mercato...

PSG Mercato : Dembélé recadré en privé par Al-Khelaïfi, la porte est grande ouverte !

Par Bastien Aubert
Barça : Lamine Yamal accuse le Real Madrid de voleur en direct !
FC Barcelone...

Barça : Lamine Yamal accuse le Real Madrid de voleur en direct !

Par Louis Chrestian
Le RC Lens a trouvé le parfait remplaçant d’Agbonifo !
Mercato...

Le RC Lens a trouvé le parfait remplaçant d’Agbonifo !

Par Louis Chrestian
OM : Après Paixao, un autre joueur de Feyenoord fait un énorme appel du pied à Marseille !
Mercato...

OM : Après Paixao, un autre joueur de Feyenoord fait un énorme appel du pied à Marseille !

Par Louis Chrestian
Barça : Léo Messi furieux contre Joan Laporta ! La vérité éclate enfin
FC Barcelone...

Barça : Léo Messi furieux contre Joan Laporta ! La vérité éclate enfin

Par Louis Chrestian
OM : Le club idéal pour Endrick ? Ses exigences collent parfaitement à Marseille !
Mercato...

OM : Le club idéal pour Endrick ? Ses exigences collent parfaitement à Marseille !

Par Louis Chrestian
ASSE : Joshua Duffus au placard ! Horneland s’explique !
ASSE...

ASSE : Joshua Duffus au placard ! Horneland s’explique !

Par Louis Chrestian
Franck Haise poursuit sa malédiction ! Une aubaine pour le Stade Rennais ?
OGC Nice...

Franck Haise poursuit sa malédiction ! Une aubaine pour le Stade Rennais ?

Par Louis Chrestian
ASSE : Un changement de système à prévoir ? Eirik Horneland donne sa réponse !
ASSE...

ASSE : Un changement de système à prévoir ? Eirik Horneland donne sa réponse !

Par Louis Chrestian
Tylel Tati a tranché entre le PSG et le Barça : le FC Nantes se frotte les mains !
FC Barcelone...

Tylel Tati a tranché entre le PSG et le Barça : le FC Nantes se frotte les mains !

Par Louis Chrestian
Lamine Yamal célébrant son but contre l'Olympiakos avec Fermin.
FC Barcelone...

Une légende du Real Madrid s’incline devant Lamine Yamal (FC Barcelone)

Par Raphaël Nouet
Lucas Stassin (ASSE)
ASSE...

ASSE Mercato : le feuilleton Stassin est terminé !

Par Bastien Aubert

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet