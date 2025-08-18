FC Nantes Mercato : Mostafa Mohamed au RC Lens, c’est du pipeau !

Il se confirme que Mostafa Mohamed, l’attaquant du FC Nantes, n’est pas dans le viseur du RC Lens.

Il est beaucoup question de Mostafa Mohamed, ces derniers jours. Waldemar Kita aurait décidé que son joueur resterait chez les Canaris cette saison, faute d’offre satisfaisante. Pourtant, si un attaquant était sur le départ au début du mercato estival, c’était bien lui. Mal intégré, pas collectif, l’Egyptien n’a jamais vraiment convaincu, sans parler de ses polémiques annuelles au moment de la journée de lutte contre l’homophobie.

Lens cherche un buteur, mais n’est pas sur Mohamed

L’Equipe a expliqué que le RC Lens suivait l’ancien joueur de Galatasaray mais à en croire La Voix du Nord, l’information n’est pas avérée… Le quotidien régional confirme que le RCL cherche un buteur, tout en précisant : « Depuis quelques heures, les noms de Mostafa Mohamed ou d’Anthony Martial (AEK Athènes) sont susurrés dans l’environnement sang et or. Des fausses rumeurs, nous assure-t-on sans sourciller dans l’entourage du club artésien ». Dont acte.