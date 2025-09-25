L’attaquant égyptien du FC Nantes Mostafa Mohamed assure qu’Antoine Kombouaré, parti cet été, est le « pire entraîneur » qu’il a jamais eu !

Demain, Ouest France dévoilera une longue interview de Mostafa Mohamed. L’attaquant égyptien du FC Nantes parle peu et on comprend pourquoi ! Car si peu de choses ont filtré de cet entretien, les rares extraits sont explosifs, notamment à l’attention d’Antoine Kombouaré ! On apprend notamment que si l’entraîneur kanak, parti cet été, était resté, Mohamed aurait demandé à partir. A son sujet, il assure qu’il s’agit ni plus ni moins du « pire entraîneur » de sa carrière !

Il n’a pas voulu commenter son absence aux journées contre l’homophobie

Des extraits qui donnent envie de lire la suite. Ouest France précise cependant que Mostafa Mohamed a demandé à ne pas être interrogé sur les sujets polémiques comme son refus de jouer lors des journées contre l’homophobie. Mais pour tout le reste, il s’est livré sans retenue.

Dans un récent Sans Contrôle, les journalistes du podcast ont assuré que l’entourage de Mohamed avait tout fait pour le faire partir cet été… alors qu’il était clair dès le départ que Kombouaré ne resterait pas. D’ailleurs, si Matthis Abline devait récupérer sa place en pointe de l’attaque, on ne jurerait pas qu’il ne demanderait pas à quitter le FC Nantes en janvier…