Auteur d’un début de saison très décevant, le latéral gauche du FC Nantes Nicolas Cozza promet une amélioration lors des prochains matches.

Parmi les nombreux axes d’amélioration du FC Nantes, il y a la défense. Celle-ci a vécu 45 premières minutes assez terribles contre le Stade Rennais (2-2) samedi dernier. Et Nicolas Cozza a particulièrement souffert. Visiblement ciblé par les Rouge et Noir, l’ancien Montpelliérain a été régulièrement débordé, comme souvent depuis le début de la saison. A tel point que beaucoup voudraient voir Luis Castro le sortir du onze de départ.

« Je suis en train de me perfectionner, de m’améliorer »

Interrogé par Hit West, Cozza a répondu à ces critiques. Il est visiblement conscient de ne pas avoir répondu aux attentes mais assure qu’il va faire mieux très prochainement : « Mon début de saison ? C’est sûr que je vous ai habitué à mieux. Il y a eu un changement de coach, je suis en train de me perfectionner, de m’améliorer. Cela va se voir sur les matchs à venir ! ».

Nicolas Cozza estime donc avoir besoin de temps pour assimiler les préceptes de son nouvel entraîneur. Sa chance est que l’effectif du FC Nantes est restreint et qu’il n’y a pas de solution de remplacement au poste de latéral gauche, Louis Leroux, un temps envisagé, connaissant lui aussi une entame de saison très compliquée…