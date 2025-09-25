Luis Castro a donné des nouvelles de l’infirmerie du FC Nantes à deux jours du déplacement à Toulouse (samedi, 19h).

Sorti face au Stade Rennais (2-2) huit minutes seulement après son entrée en seconde période, Francis Coquelin ne va pas mieux après avoir ressenti une douleur à la cuisse. « Francis Coquelin est hors du groupe pour l’instant, on verra dans les prochains jours », a expliqué Luis Castro en conférence de presse. Le coach du FC Nantes pourra toutefois compter sur deux retours ce samedi à Toulouse (19h) : « Matthieu (Acapandié) et Herba (Guirassy) s’entraînent de nouveau, ils sont disponibles. »

« C’est une belle équipe en face »

Au sujet du Téfécé, futur adversaire du FC Nantes qui réalise un début de saison plus que poussif, Castro s’en méfie particulièrement. « C’est une belle équipe en face, qui perd à la dernière minute par exemple contre Lille, a-t-il poursuivi face aux médias. Si on regarde leurs trois derniers matchs (trois défaites) et qu’on se dit que c’est réglé, on ne gagne pas. »