Luis Castro ne veut pas que ses joueurs s’enflamment après la victoire face au Paris FC (1-2).

Après cinq matchs sans victoire consécutifs, le FC Nantes a renoué avec le succès en s’imposant ce vendredi sur la pelouse du FC Paris (1-2), en ouverture de la neuvième journée de Ligue 1. Solides défensivement, les Canaris se sont montrés inspirés offensivement, à l’image du bijou inscrit par Mathis Abline.

Une prestation qui a rendu fier Luis Castro. « Je suis fier des joueurs, de tout ce qu’ils ont fait ce soir, de leur travail collectif. J’ai vu une vraie équipe quand nos joueurs avaient le ballon et après, en seconde période, ils ont donné leur vie pour le maillot. En seconde période, on savait qu’ils allaient prendre des risques mais qu’ils allaient laisser des espaces », a confié le coach portugais en conférence de presse d’après-match.

« Il ne faut pas prendre la grosse tête »

Mais Luis Castro ne veut pas que ses joueurs prennent la grosse tête après cette victoire à Paris. Et il l’a fait comprendre à son groupe après la rencontre. « Chaque victoire est très importante. Le championnat de France est très dur, chaque point est difficile à arracher, alors quand tu en prends trois d’un coup… Cette victoire va faire beaucoup de bien car c’est toujours plus facile pour enchaîner derrière. Après, il ne faut pas prendre la grosse tête, le prochain match débutera à 0-0, il faudra être concentré. Mais oui, on avait besoin de ces trois points. »