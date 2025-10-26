Après le match face à Brest (0-3), le coach du PSG, Luis Enrique, a évoqué le cas d’Ousmane Dembélé.

Éloigné des terrains entre début septembre et mi-octobre en raison d’une blessure aux ischios-jambiers, Ousmane Dembélé a fait son retour cette semaine avec le Paris Saint-Germain. Entré en jeu à la 63e minute mardi en Ligue des Champions face au Bayer Leverkusen (2-7), l’international français a aussi joué 30 minutes ce samedi en Ligue 1 contre le Stade Brestois (0-3).

« Dembélé sera très vite à 100% »

Luis Enrique et le staff parisien veulent donc se montrer prudent avec le Ballon d’Or 2025. « Nous ne voulons pas nous précipiter. On veut y aller tranquillement. Il a joué 30 minutes à Leverkusen, 30 minutes ce (samedi) soir contre Brest », a déclaré l’entraîneur espagnol après le match face à Brest, promettant ensuite un retour imminent à 100% d’Ousmane Dembélé. « Il se sent très bien. Il faut savoir gérer ça. Il sera très vite à 100 %. » Reste à savoir maintenant si l’ancien Barcelonais sera titularisé ou non par Luis Enrique lors du prochain match du PSG, qui sera dès mercredi prochain (19h) contre Lorient.