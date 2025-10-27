Le journaliste s’est de nouveau exprimé sur la situation explosive du Stade Rennais.

Après une nouvelle contre-performance, cette fois face à Nice (1-2), le Stade Rennais s’enfonce dans une période compliquée. Les supporters expriment leur colère et la pression sur Habib Beye se fait de plus en plus sentir. « On comprend la frustration. Elle est légitime. Ils sont supporters et ils ne sont pas contents de ce qu’ils voient. Mais je n’ai jamais douté de mon groupe », a déclaré Beye après la rencontre. Opta a sorti la stat qui tue : « Rennes n’a remporté aucun de ses 5 derniers matches en Ligue 1, sa plus longue disette depuis les 5 dernières rencontres dirigées par Bruno Génésio en octobre-novembre 2023 ».

« Fofana archi bidon», Pouille qui « gave » les anciens lensois

Sur RMC, Daniel Riolo a pris la défense de Beye en chargeant Seko Fofana et Arnaud Pouille. « Fofana est archi bidon complet depuis qu’il est à Rennes alors qu’il gagne 500 000 euros par mois et c’est son ancien président à Lens Arnaud Pouille qui a fait cette erreur, il l’a gavé. Il gave tous les anciens lensois ». Riolo a aussi taclé Mahdi Camara « qui ne met plus un pied devant l’autre », avant de revenir sur la gestion des dirigeants. « Ils n’ont pas dit un mot sur Beye mais pourquoi ne le virent-ils pas s’ils pensent que tout est de sa faute ? » Selon Riolo, énervé, le message de Beye passe notamment avec Valentin Rongier, « lui-même le dit », mais il invite Seko Fofana à venir sur RMC. « Si je dis des conneries, qu’il vienne nous dire qu’il n’a pas de problèmes avec Beye, qu’il n’a pas mal pris qu’il lui retire le brassard, alors qu’il est nul. » Pas sûr que Fofana réponde à cette charmante invitation…