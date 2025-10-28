L’AS Saint-Étienne peine à convaincre cette saison et Eirik Horneland en est conscient. Avec un milieu trop limité à ses yeux, le coach norvégien aurait déjà identifié sa grande priorité pour le mercato d’hiver : densifier l’entrejeu pour enfin lancer la machine vers la Ligue 1.

Sept petits points en cinq matchs à Geoffroy-Guichard : l’ASSE est loin de ses ambitions de prétendant à la montée. Si les Verts montrent par moments de belles séquences, leur manque de constance et de maîtrise dans l’entrejeu agace Eirik Horneland. L’entraîneur norvégien, arrivé cet été avec une philosophie claire, reste fidèle à ses principes. Mais à force de composer avec les absences, les méformes et un effectif limité, il se heurte désormais à ses propres limites tactiques.

Le système mis en place – un 4-3-3 rigide et conservateur – ne permet pas toujours d’exploiter tout le potentiel offensif de l’équipe. Surtout, le secteur du milieu de terrain manque cruellement de profondeur. Selon les informations de L’Équipe, Horneland estime qu’il lui manque « deux à trois profils » capables d’apporter de la variété et du dynamisme dans cette zone stratégique.

Il manque à l’ASSE des cartouches au milieu

Un constat partagé en interne, où l’on admet que la dernière campagne de recrutement n’a pas répondu à tous les besoins. Si le coach stéphanois a tenté de bricoler, en repositionnant certains joueurs ou en modifiant ses circuits de passes, le manque d’alternatives se fait sentir. Ben Old, prometteur mais encore trop peu utilisé, ronge son frein sur le banc. Horneland reste frileux à l’idée de bousculer son onze type, mais il sait qu’il devra tôt ou tard s’adapter.

C’est là qu’intervient le mercato d’hiver. La direction sportive a compris que pour espérer jouer les premiers rôles au printemps, il faudra offrir à l’entraîneur norvégien de nouvelles armes au milieu. Si rien n’est encore acté, le message est clair : cet hiver, l’ASSE veut corriger ce qui manque depuis le début de saison – un vrai moteur dans le cœur du jeu.