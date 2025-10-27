Eirik Horneland était en conférence de presse ce lundi avant la réception de Pau demain soir.

Laminée à Annecy (0-4), l’ASSE a pris l’eau et concédé une 3e défaite en quatre matchs qui interpelle et pourrait compliquer sérieusement l’avenir de son coach Eirik Horneland. « Vous êtes des nuls », ont chanté les supporters stéphanois qui avaient rempli leur parcage en Haute-Savoie, en premières loges pour assister à la débâcle de leurs protégés. Horneland, lui, a tenu à prendre la défaite pour lui. Et ce midi, en conférence de presse, le Norvégien a glissé un message aux supporters. « Ils ont encore été fantastiques à Annecy, ils étaient très nombreux à nous encourager. Ils nous ont dit à la fin du match ce qu’ils avaient pensé de notre prestation et on ne peut qu’être d’accord avec eux, c’était très insuffisant. On doit faire beaucoup mieux. »

Boakye incertain

Horneland s’est réjouit du retour de suspension de Maxime Bernauer, qualifié de « joueur très important », en expliquant qu’il allait l’utiliser dans l’axe. Et il a aussi annoncé qu’Augustine Boakye était incertain pour le match face à Pau. « Il a mal à un genou. On verra comment ça va évoluer. C’est du 50-50 ». Enfin, Horneland a évoqué la venue de Larry Tanenbaum demain soir. « C’est bien que Larry vienne ici, il va pouvoir assister au match et voir comment le club vit au quotidien. Il est très investi. Sa présence ne rajoute rien à la pression. La seule pression c’est celle du résultats car on vient de perdre trous fois en quatre matchs. On doit réagir. J’ai ce sentiment de revanche. J’espère que les joueurs l’auront aussi et qu’ils le montreront dès l’entame de match. On a raté trop d’entames ces derniers temps. Il faut vraiment qu’on s’y mette ! C’est à nous, le staff, de corriger ce qui doit l’être, et de faire en sorte que l’équipe mette tout ce qu’il faut. On n’a pas encore vu son vrai potentiel. » Si cela pouvait venir dès mardi soir…