FC Barcelone Mercato : le Barça panique pour Yamal et met le cap sur Greenwood à l’OM !

Alors que le FC Barcelone tremble à l’idée de perdre Lamine Yamal, c’est à Marseille qu’un autre dossier brûlant s’ouvre : Mason Greenwood (24 ans). Auteur d’un quadruplé face au Havre (6-2), l’attaquant de l’OM , étincelant, a séduit les recruteurs catalans.

Le Vélodrome a vibré, l’Europe a pris note. En inscrivant un retentissant quadruplé lors du large succès de l’OM face au Havre il y a dix jours (6-2), Mason Greenwood a une nouvelle fois rappelé pourquoi il est l’un des talents offensifs les plus explosifs du continent. Sa performance, spectaculaire et pleine de maîtrise, n’est pas passée inaperçue. Dans les tribunes, plusieurs émissaires du FC Barcelone étaient présents, venus tout spécialement pour l’observer.

Le club catalan suit l’Anglais depuis son prêt à Getafe, où il avait déjà impressionné par sa technique, sa vitesse et sa capacité à faire la différence dans les grands matchs. Il y a dix jours, Greenwood a confirmé tout son potentiel sous les couleurs de l’OM, relançant immédiatement les rumeurs d’un intérêt du Barça en vue de l’été prochain. Le contexte à Barcelone renforce cette piste. En Catalogne, l’inquiétude grandit autour de Lamine Yamal, que Luis Enrique rêve d’attirer au PSG.

De Zerbi veut garder Greenwood à l’OM

Conscient du risque de voir son joyau approché par Paris, le Barça aurait réactivé plusieurs pistes offensives, dont celle menant à Greenwood, déjà validée par le staff technique. L’idée serait de se positionner dès cet hiver pour préparer un éventuel mouvement à la fin de la saison.

Mais l’Olympique de Marseille n’a aucune intention de se laisser faire. Roberto De Zerbi, impressionné par l’implication et le rendement de l’Anglais, en a fait sa priorité absolue pour la suite du projet phocéen. Le duel OM-Barça s’annonce donc explosif sur ce dossier. D’un côté, un géant européen prêt à reformer un duo anglais de rêve avec Marcus Rashford ; de l’autre, un club en pleine renaissance qui voit en Greenwood la pierre angulaire de son projet.