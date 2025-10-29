L’attaquant jamaïcain était ravi après la large victoire de l’ASSE contre Pau.

6-0 : l’ASSE a écrasé Pau hier soir à Geoffroy-Guichard et Joshua Duffus, titularisé en pointe à la place de Lucas Stassin, a été l’un des grands artisans du festival en réalisant un doublé après avoir offert sur un plateau le but du 2-0 à Irvin Cardona. Après la rencontre, l’ancien joueur de Brighton pouvait savourer, en zone mixte.

« On ira au Red Star pour gagner », a prévenu Duffus

« Après la défaite à Annecy, on a donné une belle réponse, a-t-il commenté. On a eu une belle réaction, on a retrouvé le fil de ce que l’on doit faire. Je suis très content d’avoir joué, cela faisait longtemps que je n’avais pas démarré. Je me suis accroché, j’ai continué de travailler. Et je suis super content d’avoir marqué deux buts et surtout d’avoir fait cette passe pour Cardona. C’était le but du break, c’était important. Maintenant, il faut penser au prochain match, contre le Red Star. On l’abordera avec la volonté de le gagner. Et on doit remercier le public. Ils étaient plus de 2 000 à Annecy malgré la défaite contre Le Mans, et là le stade était encore plein. Ils sont toujours derrière nous. Ils sont fantastiques. »