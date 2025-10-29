ASSE : Cardona révèle les vraies raisons du renouveau des Verts
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

ASSE – Pau : Duffus ne savoure pas que son doublé

ASSE – Pau : Duffus ne savoure pas que son doublé
Laurent Hess
29 octobre 2025

L’attaquant jamaïcain était ravi après la large victoire de l’ASSE contre Pau.

6-0 : l’ASSE a écrasé Pau hier soir à Geoffroy-Guichard et Joshua Duffus, titularisé en pointe à la place de Lucas Stassin, a été l’un des grands artisans du festival en réalisant un doublé après avoir offert sur un plateau le but du 2-0 à Irvin Cardona. Après la rencontre, l’ancien joueur de Brighton pouvait savourer, en zone mixte.

« On ira au Red Star pour gagner », a prévenu Duffus

« Après la défaite à Annecy, on a donné une belle réponse, a-t-il commenté. On a eu une belle réaction, on a retrouvé le fil de ce que l’on doit faire. Je suis très content d’avoir joué, cela faisait longtemps que je n’avais pas démarré. Je me suis accroché, j’ai continué de travailler. Et je suis super content d’avoir marqué deux buts et surtout d’avoir fait cette passe pour Cardona. C’était le but du break, c’était important. Maintenant, il faut penser au prochain match, contre le Red Star. On l’abordera avec la volonté de le gagner. Et on doit remercier le public. Ils étaient plus de 2 000 à Annecy malgré la défaite contre Le Mans, et là le stade était encore plein. Ils sont toujours derrière nous. Ils sont fantastiques. »

ASSELigue 2Pau FC
#A la une#DÉCLARATIONS

Les plus lus

ASSE : Cardona révèle les vraies raisons du renouveau des Verts
ASSE...

ASSE : Cardona révèle les vraies raisons du renouveau des Verts

Par Laurent Hess
OM – Angers : De Zerbi prêt à sortir Pavard ?
Angers SCO...

OM – Angers : De Zerbi prêt à sortir Pavard ?

Par Laurent Hess
FC Nantes – AS Monaco : Luis Castro a deux gros casse-tête pour sa compo
AS Monaco...

FC Nantes – AS Monaco : Luis Castro a deux gros casse-tête pour sa compo

Par Laurent Hess
Ligue 1 : Clauss agace Haise, des tensions à Nice avant de recevoir le LOSC !
Ligue 1...

Ligue 1 : Clauss agace Haise, des tensions à Nice avant de recevoir le LOSC !

Par Laurent Hess
ASSE – Pau : Duffus ne savoure pas que son doublé
ASSE...

ASSE – Pau : Duffus ne savoure pas que son doublé

Par Laurent Hess
Stade Rennais : Laurent Blanc et Igor Tudor en balance pour remplacer Habib Beye ?
Ligue 1...

Stade Rennais : Laurent Blanc et Igor Tudor en balance pour remplacer Habib Beye ?

Par Laurent Hess
ASSE – L’analyse de Laurent Hess : « Avec Cardona et Duffus, ça ne joue pas à la baballe ! »
ASSE...

ASSE – L’analyse de Laurent Hess : « Avec Cardona et Duffus, ça ne joue pas à la baballe ! »

Par Laurent Hess
Stade Rennais : le groupe de Beye pour Toulouse est tombé, avec deux joueurs écartés !
Ligue 1...

Stade Rennais : le groupe de Beye pour Toulouse est tombé, avec deux joueurs écartés !

Par Laurent Hess
OM – Angers : le groupe olympien est tombé
Angers SCO...

OM – Angers : le groupe olympien est tombé

Par Laurent Hess
OM Mercato : le Real Madrid a fixé ses conditions pour prêter Endrick
AS Monaco...

OM Mercato : le Real Madrid a fixé ses conditions pour prêter Endrick

Par Laurent Hess
OM : De Zerbi parano et indigne de l’OM, Riolo le tacle
OM...

OM : De Zerbi parano et indigne de l’OM, Riolo le tacle

Par Laurent Hess
PSG Mercato : Beraldo veut claquer la porte !
Mercato...

PSG Mercato : Beraldo veut claquer la porte !

Par Laurent Hess
Serie A : la Juventus tient le successeur d’Igor Tudor
Juventus Turin...

Serie A : la Juventus tient le successeur d’Igor Tudor

Par Laurent Hess
Vinicius et Xabi Alonso
Liga...

Real Madrid : quel avenir pour Vinicius avec Xabi Alonso ?

Par Bastien Aubert
Florian Thauvin lors de RC Lens - OM
Ligue 1...

RC Lens : Riolo fait des révélations croustillantes sur Thauvin et le vestaire des Sang et Or

Par Bastien Aubert
ASSE – Pau : Cardona et Duffus ont sonné la révolte… les notes des Verts
ASSE...

ASSE – Pau : Cardona et Duffus ont sonné la révolte… les notes des Verts

Par Laurent Hess
Nicki Nicole
Compétitions...

Lamine Yamal et Nicki Nicole, le FC Barcelone et Jorge Mendes n’en peuvent déjà plus !

Par Bastien Aubert
LOSC : Olivier Létang est encore dans la tourmente !
Ligue 1...

LOSC : Olivier Létang est encore dans la tourmente !

Par William Tertrin
Fayza Lamari
Ligue 1...

PSG : le clan Mbappé prépare un très gros coup !

Par William Tertrin
ASSE : les Verts explosent Pau et se relancent dans la course à la montée (6-0) !
ASSE...

ASSE : les Verts explosent Pau et se relancent dans la course à la montée (6-0) !

Par William Tertrin
Habib Beye (Stade Rennais)
Ligue 1...

Stade Rennais : Habib Beye prêt à sacrifier deux cadres pour sauver sa peau !

Par William Tertrin
RC Lens : Florian Thauvin continue de se faire dézinguer pour son attitude face à l’OM
Ligue 1...

RC Lens : Florian Thauvin continue de se faire dézinguer pour son attitude face à l’OM

Par William Tertrin
La vérité éclate derrière le coup de pression du FC Barcelone à Lamine Yamal
FC Barcelone...

La vérité éclate derrière le coup de pression du FC Barcelone à Lamine Yamal

Par William Tertrin
Luis Castro (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes : un nouvel absent dans le groupe pour affronter Monaco

Par William Tertrin

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet