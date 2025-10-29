L’ASSE a écrasé Pau (6-0) hier soir. Dans le sillage d’un duo d’attaque qui avait déjà frappé fort contre Rodez (4-0)…

Après la défaite honteuse à Annecy (0-4), Eirik Horneland a envoyé un message hier contre Pau en relégant sur le banc Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili au profit d’Irvin Cardona et Joshua Duffus. Et l’ASSE s’est largement imposée (6-0) face à des Palois très vite dépassés. Cardona a provoqué le corner du 1-0 avant de marquer le deuxième but sur un service de Duffus, puis d’être à l’origine du 4e but, signé Duffus, auteur d’un doublé et d’une passe décisive. Inutile d’aller chercher plus loin les deux grands artisans de ce large succès des Verts, et du renouveau d’une équipe qui restait sur trois défaites lors des quatre dernières journées…

Moueffek et Bernauer ont aussi fait du bien

Duffus et Cardona ont apporté leur fraicheur, leur envie, leur profondeur, et aussi leur pressing à la perte du ballon, entraînant dans leur sillage Boakye, très remuant et concerné lui aussi par la récupération. Cette ASSE-là n’avait pas grand chose à voir avec celle des derniers matchs. Rien à voir, même, niveau envie, niveau attitudes, et niveau animation. Fini la baballe, le jeu des Verts n’a pas ronronné, et les retours dans le onze de Moueffek et Bernauer n’y ont pas été étranger non plus. Avec Moueffek au milieu, l’équipe a incontestablement gagné en muscles, en percussion, en équilibre. Et avec Bernauer derrière, elle a gagné en leadership, en vaillance, en « corones ». Une clean sheet après avoir encaissé 10 buts contre Guingamp, Le Mans et Annecy. Un collectif retrouvé, un festival offensif et bien-sûr, un Chaudron en fusion. Des Verts pardonnés de leurs récents écarts, remontés comme des pendules et remontés à la 2e place de la L2. Ça fait du bien. Beaucoup de bien. Et on en redemande. C’est comme ça qu’ils pourront écraser la L2. On espère juste qu’Horneland saura en tirer les leçons…