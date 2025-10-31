L’ombre d’un bras de fer s’étend entre l’AC Milan et la Fédération française de football. Au cœur de la tempête : Adrien Rabiot, tout juste remis d’une blessure au mollet, dont le retour prématuré chez les Bleus inquiète le club lombard. Alors que la pression monte à l’approche de rendez-vous décisifs, Milan use de toutes ses cartes pour préserver un joueur clé, et éviter de nouveaux déboires liés à la gestion des internationaux.

Rabiot en avance sur sa récupération après blessure

Touché lors du précédent rassemblement tricolore, Rabiot avait quitté Clairefontaine avec une lésion au soléaire, plus sérieuse que le simple coup évoqué par le staff des Bleus. Pourtant, le milieu français, bien connu pour sa combativité, a surpris son entourage par la rapidité de son retour à l’entraînement. Selon les derniers échos émanant de Milanello, il ne manquerait pas d’arguments pour retrouver le terrain plus tôt que prévu et affiche une motivation intacte à l’approche des grands rendez-vous de la Serie A.

Les Rossoneri refusent de prendre des risques

Malgré les signaux positifs de son joueur, l’AC Milan campe sur ses positions : pas question de brusquer les délais médicaux. L’irritation du club milanais, déjà vive suite à l’indisponibilité de Rabiot après la dernière trêve internationale, demeure palpable. Les dirigeants veulent écarter tout risque de rechute avant de compter sur leur leader dans l’entrejeu. Derrière cette prudence, pointe aussi l’enjeu du calendrier, alors que les Milanais visent le retour de leur numéro 8 pour le choc face à Parme, le 8 novembre.

Bras de fer entre Milan et la Fédération française

Le scénario se crispe : Milan tente actuellement d’obtenir des garanties auprès de la FFF pour éviter une convocation de Rabiot lors du prochain rassemblement. La discussion, tendue, reflète autant le souci de préserver un cadre que la méfiance persistante envers l’équipe nationale après la période délicate vécue en octobre. En toile de fond, on retrouve le spectre des tensions récurrentes entre clubs et sélection, thème déjà illustré par la réaction violente d’Adrien Rabiot en Italie lors d’un précédent épisode.

Quels enjeux pour les Bleus et Didier Deschamps ?

Ce bras de fer met Didier Deschamps face à un dilemme : écouter les appels de prudence venant de Milan ou compter sur un élément d’expérience pour arracher la qualification au Mondial 2026. Les Bleus ont besoin de certitudes et Rabiot incarne, malgré son absence de but cette saison, une valeur sûre au sein des 56 apparitions sous le maillot tricolore. La balle est désormais dans le camp de la FFF, dans l’attente d’une décision qui pourrait relancer le débat éternel du partage des forces vives entre club et nation.

La situation reste suspendue : Milan attend une réponse, Rabiot continue sa rééducation et l’équipe de France retient son souffle. Retrouvez l’évolution de ce dossier dans les dernières actus sur Adrien Rabiot. Quoi qu’il en soit, la gestion de ce cas pourrait bien faire école en Europe, dans un contexte où les frontières entre ambition nationale et impératif de club n’ont jamais paru aussi poreuses.