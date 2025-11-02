Après la défaite de l’AS Saint-Étienne à domicile contre le Red Star (1-2), Florian Tardieu n’a pas mâché ses mots en zone mixte.

L’ambiance est encore lourde ce week-end du côté de l’ASSE. Battue par un Red Star audacieux et réaliste (1-2), l’ASSE a encore montré un visage inquiétant samedi soir à Bauer. Et si certains ont préféré botter en touche après la rencontre, Florian Tardieu, lui, a choisi la franchise.

Le milieu de terrain de l’ASSE n’a pas tardé à livrer un constat sans détour sur l’état d’esprit qui règne actuellement chez les Verts : « Déjà à l’échauffement, j’essayais de dire qu’on n’était pas dedans. Je le sentais pas. » Une phrase lourde de sens, qui en dit long sur l’état d’esprit du groupe avant même le coup d’envoi.

« C’est les consignes, on les écoute »

Mais le plus piquant est venu ensuite, lorsque Tardieu a évoqué les consignes tactiques de son coach : « C’est sûr que sur les renversements, vu ce que demande le coach, ça peut être notre faiblesse. Après c’est les consignes donc on les écoute. » Une manière à peine voilée de pointer du doigt le plan de jeu de son entraîneur, visiblement pas très adapté face aux Audoniens.

De quoi relancer les débats sur la méthode d’Horneland, alors que les Verts peinent à trouver la bonne carburation. Une défaite de plus, un coup de gueule de trop ? À Saint-Étienne, la tension monte… et Tardieu vient clairement d’allumer la mèche.