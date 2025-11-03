PSG : Luis Campos relance son rêve absolu au Mercato 
Stade Rennais : Esteban Lepaul gâté par une légende du PSG

Stade Rennais : Esteban Lepaul gâté par une légende du PSG
Laurent Hess
3 novembre 2025

Le buteur du Stade Rennais a présenté avec fierté le maillot que lui avait offert la saison dernière un champion d’Europe parisien…

L’homme providentiel du Stade Rennais en ce moment, c’est Esteban Lepaul. L’ancien angevin s’est offert un triplé ce week-end lors de la victoire du SRFC face à Strasbourg (4-1) et il a eu les honneurs de la chaîne Ligue1 +, à qui il a présenté sa collection de maillots, depuis son domicile.

Marquinhos a comblé Lepaul

Dans cette collection, Lepaul a présenté son maillot favori : un maillot de l’AJ Auxerre, où son papa Fabrice, décédé d’un accident de la circulation en 2020, à 43 ans, avait été formé. Et l’attaquant rennais a aussi présenté un maillot du PSG, offert par Marquinhos. « Les maillots de mon papa ont un côté sentimental, il est parti beaucoup trop tôt de ce monde. Ce maillot là avec le patch Ligue des champions est celui qui a le plus de valeurs dans mon cœur. Et le plus beau, c’est sans doute celui de Marquinhos avec le patch Ligue des champions. Marquinhos, c’est une légende du PSG et il représente bien tout le chemin parcouru par Paris depuis quelque temps. C’est incroyable d’avoir son maillot.»

