Mercato : le FC Barcelone prend un stop monumental avec cet immense flop du Real Madrid !

Le FC Barcelone voulait frapper un grand coup cet hiver en récupérant Martin Ødegaard, mais Arsenal refuse de lâcher son joueur clé.

Le FC Barcelone a beau être actif sur le marché, tous les dossiers ne se déroulent pas comme prévu. Martin Ødegaard, ancien prodige du Real Madrid et star actuelle d’Arsenal, était sur les radars catalans pour le mercato hivernal. Mais selon Ekrem Konur, la porte est complètement fermée : le club londonien n’a aucune intention de vendre son maître à jouer.

Sous contrat jusqu’en 2028, Ødegaard est considéré comme indispensable par Mikel Arteta et ses dirigeants. Le Norvégien pourrait même prolonger davantage son engagement avec les Gunners, mettant définitivement un terme aux espoirs barcelonais.

Le Barça, déjà confronté à des contraintes financières importantes, se voit donc obligé de revoir ses plans. La piste Ødegaard, alléchante sur le papier, tombe à l’eau, obligeant le club catalan à se tourner vers d’autres alternatives pour renforcer son milieu de terrain.