Revue de presse espagnole : le Real a 3 priorités au Mercato, un sniper dans les plans du Barça !

Entre les priorités du prochain mercato au Real Madrid et le nouveau buteur ciblé par le FC Barcelone, la revue de la presse espagnole de ce vendredi 7 novembre 2025 est dense.

AS : « Courtois, pari heureux »

As met en avant l’excellent début de saison de Thibaut Courtois dans les cages du Real Madrid et fait un premier point sur les priorités du prochain mercato : assurer la prolongation de Vinicius Junior, récupérer des talents formés au club comme Nico Paz et recruter un défenseur central dominant.

MARCA : « Rüdiger, sommet en vue »

De retour de blessure très bientôt, Antonio Rüdiger aurait déjà entamé les discussions autout d’une prolongation de contrat. Les dirigeants du Real Madrid avaient commencé à négocier avant sa blessure et ont prévu de revoir le clan du défenseur allemand en 2026.

SPORT : « Allez, allez, allez »

L’ouverture du futur Camp Nou approche à grands pas du côté du FC Barcelone, om l’attente est immense. Par ailleurs, Ekrem Konur annonce que le Barça a coché un nouveau nom sur sa liste de buteurs ciblés pour l’après Lewandowski : Dusan Vlahovic (Juventus, 25 ans).

MUNDO DEPORTIVO : « Lamine en hausse, la défense en baisse »

Si Lamine Yamal a sorti une solide prestation à Bruges, la défense du Barça a encore affiché ses limites du moment (3-3). Malgré une ligne trop haute, Hansi Flick ne compte pas changer ses plans pour autant avant la trêve internationale.