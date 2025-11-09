Avec 7 points pris en 3 matchs, le Stade Rennais semble relancé, et donne enfin le coup d’envoi de sa saison. Au point de pouvoir espérer rejouer les places européennes ? C’est notre débat.

Oui

« J’ai comme le sentiment que la gronde autour du Stade Rennais n’est pas totalement maîtrisée. On peut reprocher beaucoup de choses à Habib Beye, et je le considérais d’ailleurs comme premier responsable du début de saison mitigé, mais cette équipe n’a perdu que deux matchs. Beaucoup de points ont été lâchés en route, et la roue semble enfin avoir tourné contre Strasbourg, mais encore plus contre le Paris FC, où les Rennais ont eu très chaud. Heureusement, Brice Samba a répondu présent.

En attendant les autres résultats de cette 12e journée, Rennes revient à deux points du top 6 et fait presque mieux qu’une équipe comme le RC Strasbourg, qui doit encore jouer ce week-end. Au final, tout cela permet de relativiser, même s’il faudra juger sur la durée. Mais je pense que le Stade Rennais revient très fort, et qu’il faudra désormais le surveiller de très près dans la course à l’Europe, à condition de ne pas se louper dans les gros rendez-vous, par exemple contre Monaco juste après la trêve ».

William TERTRIN

Pas encore

« J’étais à Jean-Bouin vendredi soir et j’ai assisté à une victoire pleine de promesse des Rouge et Noir. Savoir souffrir comme ça a été le cas face au Paris FC mais rester solide et planter le but qui fait la différence à la fin, c’est la force des grandes équipes. Des motifs d’espoir, il y en a plein. Mais des incertitudes, il en reste encore aussi. Déjà, le Stade Rennais s’est fait secouer par un promu, il faut le rappeler. Certes, le PFC n’est pas un promu comme les autres car il a un actionnaire très puissant mais il reste quand même loin du haut du tableau de la L1. Souffrir contre lui n’est donc pas forcément motif d’espoir.

L’autre point négatif, c’est que la lutte pour l’Europe compte énormément de clubs, qui ont déjà pris de l’avance par rapport au Stade Rennais. Derrière le PSG, qui sera champion comme chaque année grâce au dopage financier du Qatar, l’OM, Lyon, Lens et Monaco sont présents, de même que Lille et Strasbourg. Ca fait beaucoup pour une équipe rennaise qui a perdu beaucoup de points et de temps en ce début de saison à se chercher un onze type. Mais l’essentiel est de construire quelque chose de solide et, en cela, les signaux sont au vert. »

Raphaël NOUET