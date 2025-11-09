Ex de Lamine Yamal, Nicky Nicole moquée du côté de l’OM
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

Stade Rennais : relancés, Habib Beye et son vestiaire peuvent-ils croire à l’Europe ?

Habib Beye (Stade Rennais)
William Tertrin
9 novembre 2025

Avec 7 points pris en 3 matchs, le Stade Rennais semble relancé, et donne enfin le coup d’envoi de sa saison. Au point de pouvoir espérer rejouer les places européennes ? C’est notre débat.

Oui

« J’ai comme le sentiment que la gronde autour du Stade Rennais n’est pas totalement maîtrisée. On peut reprocher beaucoup de choses à Habib Beye, et je le considérais d’ailleurs comme premier responsable du début de saison mitigé, mais cette équipe n’a perdu que deux matchs. Beaucoup de points ont été lâchés en route, et la roue semble enfin avoir tourné contre Strasbourg, mais encore plus contre le Paris FC, où les Rennais ont eu très chaud. Heureusement, Brice Samba a répondu présent.

En attendant les autres résultats de cette 12e journée, Rennes revient à deux points du top 6 et fait presque mieux qu’une équipe comme le RC Strasbourg, qui doit encore jouer ce week-end. Au final, tout cela permet de relativiser, même s’il faudra juger sur la durée. Mais je pense que le Stade Rennais revient très fort, et qu’il faudra désormais le surveiller de très près dans la course à l’Europe, à condition de ne pas se louper dans les gros rendez-vous, par exemple contre Monaco juste après la trêve ».

William TERTRIN

Pas encore

« J’étais à Jean-Bouin vendredi soir et j’ai assisté à une victoire pleine de promesse des Rouge et Noir. Savoir souffrir comme ça a été le cas face au Paris FC mais rester solide et planter le but qui fait la différence à la fin, c’est la force des grandes équipes. Des motifs d’espoir, il y en a plein. Mais des incertitudes, il en reste encore aussi. Déjà, le Stade Rennais s’est fait secouer par un promu, il faut le rappeler. Certes, le PFC n’est pas un promu comme les autres car il a un actionnaire très puissant mais il reste quand même loin du haut du tableau de la L1. Souffrir contre lui n’est donc pas forcément motif d’espoir.

L’autre point négatif, c’est que la lutte pour l’Europe compte énormément de clubs, qui ont déjà pris de l’avance par rapport au Stade Rennais. Derrière le PSG, qui sera champion comme chaque année grâce au dopage financier du Qatar, l’OM, Lyon, Lens et Monaco sont présents, de même que Lille et Strasbourg. Ca fait beaucoup pour une équipe rennaise qui a perdu beaucoup de points et de temps en ce début de saison à se chercher un onze type. Mais l’essentiel est de construire quelque chose de solide et, en cela, les signaux sont au vert. »

Raphaël NOUET

Ligue 1Stade Rennais
#DÉBAT

Les plus lus

Habib Beye (Stade Rennais)
Ligue 1...

Stade Rennais : relancés, Habib Beye et son vestiaire peuvent-ils croire à l’Europe ?

Par William Tertrin
Nicki Nicole avant un match à Roland-Garros.
Ligue 1...

Ex de Lamine Yamal, Nicky Nicole moquée du côté de l’OM

Par Raphaël Nouet
Eirik Horneland lors du match face au Red Star.
ASSE...

ASSE : à Troyes, Horneland espérait encore mieux de son équipe !

Par Raphaël Nouet
La joie des joueurs du RC Lens après un but face à l'AS Monaco.
Ligue 1...

AS Monaco – RC Lens : les hommes forts de la démonstration sang et or

Par Raphaël Nouet
Orelsan assistant à un match de basket.
Liga...

Real Madrid : Orelsan prépare une réponse musclée à Mbappé

Par Raphaël Nouet
La joie des Stéphanois après un but au stade de l'Aube.
ASSE...

Troyes – ASSE : les Verts tombent le leader, les grands gagnants du succès dans l’Aube

Par Raphaël Nouet
Federic Balzaretti, nouveau directeur sportif adjoint du PSG.
Ligue 1...

OM : juste après Brest, le club annonce une recrue

Par Raphaël Nouet
Les supporters de l'ASSE lors d'un match à Geoffroy-Guichard.
ASSE...

ASSE : des bagarres entre ultras ternissent le match à Troyes

Par Raphaël Nouet
Le milieu du FC Nantes Kwon lors du match face au Havre.
FC Nantes...

HAC – FC Nantes : les tops et les flops d’un nul très frustrant

Par Raphaël Nouet
L'entraîneur du RC Lens, Pierre Sage, avant le match contre Metz.
AS Monaco...

AS Monaco – RC Lens : le onze sang et or pour le choc en Principauté

Par Raphaël Nouet
Roberto De Zerbi lors de la victoire de l'OM sur le Stade Brestois.
Ligue 1...

OM : après Brest, De Zerbi colle un taquet aux critiques

Par Raphaël Nouet
La joie d'Aubameyang et Vermeeren après le but du Gabonais lors d'OM-Brest (3-0).
Ligue 1...

OM – SB29 : Gomes et Aubameyang délivrés, Vermeeren impressionnant, les notes des Olympiens

Par Raphaël Nouet
L'entraîneur de l'OL, Paulo Fonseca, lors du match à Séville.
Mercato...

OL Mercato : la drôle de réponse de Fonseca à la rumeur Endrick

Par Raphaël Nouet
Eirik Horneland donnant des consignes depuis le bord de la touche lors de Red Star-ASSE.
ASSE...

Troyes – ASSE : la compo d’Horneland pour sauver sa peau et se relancer

Par Raphaël Nouet
La joie des Marseillais après un but inscrit face au Stade Brestois.
Ligue 1...

L’OM bat le Stade Brestois et passe leader, les enseignements de la victoire

Par Raphaël Nouet
Luis Castro, tout sourire, avant le match du FC Nantes face à Metz.
FC Nantes...

Le Havre – FC Nantes : le onze de Castro pour se rassurer

Par Raphaël Nouet
Jérémy Jacquet en action lors du match entre le Paris FC et le Stade Rennais.
Mercato...

Le Stade Rennais prêt à céder Jérémy Jacquet à un géant européen !

Par Raphaël Nouet
Luis Diaz célébrant son but contre l'Union Berlin cet après-midi.
Ligue 1...

PSG : Diaz se fait pardonner son attentat sur Hakimi avec un but incroyable (vidéo)

Par Raphaël Nouet
L'entrée de Geoffroy-Guichard, avec le logo de l'ASSE imprimé sur les marches.
ASSE...

ASSE Mercato : le Stade Rennais vise aussi le nouveau Ünder (ex-OM)

Par Raphaël Nouet
Hansi Flick au milieu de ses joueurs, lors de l'entraînement du FC Barcelone ouvert aux supporters au Camp Nou.
FC Barcelone...

FC Barcelone : Flick confirme un souci avec Yamal et un coup dur

Par Raphaël Nouet
Kylian Mbappé et Vinicius Jr se félicitant après un but du Real Madrid.
Liga...

Mbappé et Vinicius Jr vendus en Arabie pour combler l’énorme dette du Real Madrid ?

Par Raphaël Nouet
Roberto De Zerbi au milieu de ses joueurs, applaudissant les supporters, après le match perdu contre l'Atalanta.
Ligue 1...

OM – SB29 : le onze marseillais pour aller chercher la 1ère place

Par Raphaël Nouet
ASSE, FC Nantes Mercato : Stassin et Abline fixés pour cet hiver, un club de L1 vend la mèche !
ASSE...

ASSE, FC Nantes Mercato : Stassin et Abline fixés pour cet hiver, un club de L1 vend la mèche !

Par William Tertrin
OM : une belle histoire du vestiaire vire au règlement de comptes
Ligue 1...

OM : une belle histoire du vestiaire vire au règlement de comptes

Par William Tertrin

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet